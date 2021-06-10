В Лесном — смертельное ДТП с автобусом. Прокуратура начала проверку всех автобусов региона

Шесть человек погибли в результате наезда рабочего автобуса на пешеходов. Трагедия произошла утром 10 июня в ЗАТО Лесной (Свердловская область). Предварительная версия — у автобуса отказали тормоза.

Правоохранительные органы начали проверку происшествия в ЗАТО Лесной (Свердловская область).

По предварительным данным, в 7:20 утра служебный автобус с несколькими десятками граждан вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По данным ведомства, все погибшие были пешеходами. Кроме того, девять пассажиров автобуса получили травмы.

Губернатор области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Принято решение об их госпитализации в областные учреждения. На место вылетели три вертолета Центра медицины катастроф.

К проверке происшествия также подключилась прокуратура ЗАТО Лесной. Сотрудники надзорного ведомства должны выяснить, проводились ли предрейсовый осмотр автобуса и медицинский осмотр водителя перед выездом на линию. Также сотрудники прокуратуры проверят, как давно эксплуатируется автобус, проходил ли он регламентированное техоблуживание.

После происшествия в Лесном прокурор Свердловской области Борис Крылов распорядился проверить техническое состояние всех автобусов, задействованных в перевозке граждан, а также соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона.

В Свердловской области ДТП, в которых страдают пешеходы на тротуарах, случаются не в первый раз. Одним из самых громких было происшествие в Екатеринбурге осенью осенью 2018 г. Как рассказывал DK.RU, утром 14 ноября Владимир Пузырев на автомобиле Honda CR-V выехал на тротуар, проехал больше двухсот метров, сбил троих пешеходов и врезался в столб. Больше всего пострадала молодая женщина — ее госпитализировали с переломом позвоночника, и двухлетний мальчик, которого везли в коляске, — он впал в кому. После долгого лечения, включающего несколько операций на головном мозге, малыш пошел на поправку.

20 мая 2021 г. Ленинский суд Екатеринбурга признал Владимира Пузырева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В качестве наказания Пузыреву назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также с него взыскали в пользу потерпевших свыше 4 млн руб.

UPD: После происшествия, в котором погибли шесть и пострадали девять человек, СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности погибших уже установлены. Также он рассказал подробности.

Водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в поселке Горный по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома 55 автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу. От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом, — приводит слова Горелых Znak.com.

По информации правоохранителей, за рулем автобуса находился гражданин Зелев 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 — в категории «Д». «Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по статье 11.23 и 12.29 КоАП РФ», — добавил Валерий Горелых.