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500 сверхбогатых россиян владеют 40% всех финансовых активов в России

500 сверхбогатых россиян владеют 40% всех финансовых активов в России
Автор фото: Elena Mozhvilo. Иллюстрация: unsplash.com

Объем их доли превышает объем благосостояния более чем 110 млн россиян: по этому показателю уровень неравенства в России в несколько раз выше среднемирового.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

500 богатейших россиян с состоянием от $100 млн владеют 40% всех финансовых активов в России, оцениваемых в $1,6 трлн, подсчитали эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group в докладе «Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу». В целом состояние сверхбогатых в России оценивается примерно в $640 млрд. Для сравнения: в Восточной Европе на долю граждан с финансовыми активами более чем на $100 млн приходится 32% объема всего капитала, а в целом по миру — только 13%. 

В России финансовые активы 114,6 млн граждан не превышают $250 тыс., на них приходится 38% от всего капитала — то есть им принадлежит меньше, чем 500 богатейшим гражданам. 2,1 тыс. человек владеют активами на сумму от $20 млн до $100 млн, их доля в общем капитале составляет 5%, 54,6 тыс. человек — от $1 млн до $20 млн (11%). Еще 192 тыс. человек являются обеспеченными, им принадлежит от $250 тыс. до $1 млн, их доля в капитале — 6%. По прогнозам BCG, количество сверхбогатых в России вырастет с 500 до 700 человек к 2025 г.

500 сверхбогатых россиян владеют 40% всех финансовых активов в России 1

Инфографика: BCG

Финансовые активы России с 2015 по 2020 гг. росли в среднем на 11,3% в год и достигли 1,6 трлн долл. США. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 гг. опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно. Прогноз роста на период 2020-2025 гг. для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%) и ниже восточноевропейского (7%). Ожидается, что финансовые активы России достигнут $2,1 трлн к 2025 г.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 г. мировое финансовое благосостояние достигло исторического максимума — $250 трлн при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков.

Автор: Андрей Пермяков
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