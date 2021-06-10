Новая льготная ипотека: города России, где с 1 июля она потеряет всякий смысл

Ограничение лимита льготной ипотеки суммой в 3 млн руб. сделало программу бессмысленной сразу для нескольких городов страны. В целом предложение будет работать лишь для 19% квартир.

Неделю назад во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин предложил продлить срок действия льготной ипотеки еще на год. При этом президент сказал, что работать она будет на других условиях: ставка по кредиту составит 7%, а кредитный лимит теперь не должен превышать 3 млн руб. Эти изменения сделали льготную ипотеку бессмысленной сразу для нескольких городов страны, пишет РБК.

Ранее на DK.RU: Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях

С учетом новых правил в новостройках крупных городов страны (население больше 500 тыс. человек) можно будет купить по льготной ипотеке 19% квартир. Без учета рынка Москвы и Санкт-Петербурга это 27%, подсчитали аналитики ЦИАН. С прежним лимитом до 6 млн руб. доля подходящих квартир составляла в регионах 88%.

В ЦИАН подчеркивают, что лимит в 3 млн руб. сделал субсидирование ставки неактуальным для Москвы, Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. В столице с 1 июля доля подходящего под госпрограмму жилья снизится с 58% до 0%. В Сочи подходящих квартир тоже не останется, в Санкт-Петербурге показатель изменится с 87% до 5%, в Казани — с 69% до 4%.

Сейчас в крупных городах страны квартира в среднем стоит 5,15 млн руб., это почти в полтора раза больше лимита госпрограммы. Чтобы воспользоваться программой для покупки условной среднероссийской квартиры, заемщику потребуется первоначальный взнос в 42%, подсчитали эксперты. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи для покупки по госпрограмме квартиры со средней для города стоимостью потребуется накопить не менее 70%.

С этим мнением согласны в риелторской компании «Метриум»:

Сокращение льготной ипотеки для всех регионов до 3 млн руб. способствует тому, что программа в столице фактически завершится после 1 июля. Скорее всего, покупатели с ограниченным бюджетом либо обратят внимание на варианты меньшего метража, либо перейдут в локации с более низкими ценами. В обозначенный ценовой диапазон не попадают предложения в проектах, расположенных в границах как Старой, так и Новой Москвы. Вероятно, федеральные власти планируют снизить ажиотажный спрос и стабилизировать рынок, — считает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.

В компании считают, что такое резкое снижение размера кредита может привести к разбалансировке спроса и предложения. «Девелоперы ускорили выход своих проектов, и объем предложения в перспективе будет только расти. Но вот спрос начнет снижаться, и пока нет представления насколько. В массовом сегменте Старой Москвы в мае количество экспонируемых квартир увеличилось на 18% (почти до 12 тыс. штук)», — говорит Мария Литинецкая.



В дальнейшем, считает эксперт, застройщики могут запустить специальные субсидированные ипотечные программы, которые должны будут поддержать спрос. Это могут быть строго определенные типы квартир (например, только студии или однокомнатные) или строгое определение размера первоначального взноса или срока кредита. Массовый характер такие предложения носить не будут, а средняя ипотечная ставка на рынке будет на уровне 8-9%.

При текущей инфляции и росте себестоимости строительства для удерживания низких ставок по ипотеке у застройщиков нет финансовых ресурсов, — считает Литинецкая.

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