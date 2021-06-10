Ицхак Адизес: «Причина любой проблемы — дезинтеграция. Понимая это, решить можно все»

Важные перемены чаще всего приводят к кризису. Много нового в стране — больше разводов, изменения в ассортименте компании — увольнения один за другим. Все дело в том, что мы так устроены.

Известный на весь мир специалист по повышению эффективности компаний Ицхак Адизес рассуждает о том, почему важные перемены чаще всего становятся серьезной проблемой. В книге «Управление в условиях кризиса» он объясняет, почему все в нашей жизни в итоге взаимосвязано. Главное — в материале DK.RU.

Любой объект представляет собой систему. Вы сами, будучи человеком, не исключение. Небо — это тоже система. Если вы астрофизик, вы имеете представление о системе, которая определяет траекторию перемещения звезд и взаимосвязь небесных тел.

Всякий раз, сталкиваясь с системой, вы имеете дело с комплексом подсистем, которые ее составляют. А каждая подсистема включает собственные подсистемы и так далее до бесконечности.

Когда происходят изменения, подсистемы меняются не синхронно. Одни изменяются быстрее, другие медленнее. В результате возникают разрывы — одни составляющие отстают от других. Так называемые проблемы — проявление таких разрывов. Если мы ликвидируем эти разрывы недостаточно оперативно, проблемы превращаются в кризис.

В качестве примера Адизес приводит среднестатистического человека. Все мы представляем собой систему, состоящую из огромного числа подсистем. Наша личность содержит физиологическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную составляющие. Все эти компоненты нашего «я» не всегда изменяются одновременно.

Например, человеку 47 лет, и физиологически он функционирует абсолютно нормально для этого возраста. Но, обладая телом 47-летнего, интеллектуально человек может быть семидесятилетним: его образование и опыт намного обширнее, чем у сверстников. При этом эмоционально этот интеллектуал может быть подростком, а в духовном плане пока и вовсе не родиться.

Это приводит к проблемам, человеку недостает целостности, его системы действуют вразнобой. Несмотря на интеллект и знания, он ведет себя как ребенок, окружающие говорят, что «ему не хватает зрелости».

Аналогично работают компании. В молодой отделы маркетинга и продаж стремительно меняют курс, откликаясь на изменения на рынке. Почему? Им нужны клиенты, для них они готовы на все. Нужны деньги, и они просто идут за рынком. Бухгалтерия при этом часто остается далеко позади, меняясь крайне медленно. Служба персонала может и вовсе бездействовать.

В итоге в компании появляются проблемы из-за дезинтеграции, со временем за это придется поплатиться.

Если дезинтеграция растет, чем быстрее компания выходит на новые рынки с новыми продуктами, тем меньше информации получает высшее руководство, а, значит, тем чаще оно работает вслепую. Если информация неполна или искажена, руководство все чаще принимает некачественные решения, которые приводят к крупным финансовым потерям. Хотя продажи растут, прибыли падают, а руководители не понимают, в чем причина.

Тем же закономерностям подчиняются и страны. Адизес демонстрирует это на примере США.

Экономическая/финансовая подсистема меняется, а технологическая подсистема меняется еще быстрее. Сегодня, в XXI веке, на свете живет больше ученых, чем насчитывалось на протяжении всей истории человечества. На XX век приходится больше инноваций, чем на всю историю цивилизации. Мы меняемся очень, очень быстро. Но хотя экономика меняется быстро, а технологии очень быстро, наши ценности меняются медленно. Это порождает социальные и политические проблемы.

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Мы живем в «технологическом обществе» — термин, который в 1949 году ввел в употребление философ Жак Эллюль. В то время как технология развивается с головокружительной скоростью, наша система ценностей по-прежнему остается такой же, какой была в далеком прошлом. У нас появились атомные бомбы, но мы продолжаем воевать, ориентируясь на те же ценности, что и первобытные люди.

Изменения всегда приводят к дезинтеграции. И чем более резкие изменения, тем быстрее объект распадается на части.

Покажите мне дом на побережье с частыми и резкими перепадами погоды, и я покажу вам дом, который разрушится быстрее обычного. В такой ситуации следует быть еще более предусмотрительным и уделять профилактическим мерам больше внимания, чем обычно. Если не делать этого, настанет кризис: дом станет непригодным для жилья.

Если у вас проблемы со здоровьем, пора идти к врачу: в вашем организме начался разлад. Если у вас психологические проблемы, что-то разладилось в вашей эмоциональной жизни. Если у вас семейные проблемы, разваливается ваша семья. Если у вас сломалась машина, вам прямая дорога в автосервис. Чем стремительнее изменения, тем быстрее разрушение и тем больше проблем ждет вас в будущем.

Речь идет не только о бизнесе. Причина любой проблемы — дезинтеграция. Всякий раз, когда у вас возникает проблема, что-то распадается на части.

Я обнаружил любопытную закономерность. Чем выше скорость изменений, тем выше процент разводов. Семьи распадаются. Компании распадаются. Государства распадаются. Покажите мне город, где жизнь течет без перемен, и я покажу вам место, где процент разводов чрезвычайно низок. Покажите мне город, где происходят стремительные изменения, и я покажу вам место, где процент разводов весьма высок. О какой бы системе мы ни говорили — о вас как о представителе рода человеческого, о семье, о бизнесе или об обществе, — любая из них подчиняется одним и тем же закономерностям.

Кризис — это проявление длительной дезинтеграции, на которую вовремя не обратили внимания.

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