Свердловского застройщика признали невменяемым

Он придумал схему многомиллионной кражи денег у дольщиков и создал видимость строительства многоэтажного жилого дома. Однако вместо тюрьмы отправится на лечение в клинику.

Генеральный директор ООО «Су-1» Максим Сажаев и финансовый директор компании Ирина Чемезова собрали с дольщиков более 31,9 млн руб. на строительство многоквартирного дома в Нижнем Тагиле.

На площадке был вырыт котлован и начаты работы по бетонированию. На это руководители «Су-1» потратили 647 тыс. руб. Оставшиеся средства были перечислены на расчетный счет организации, контролируемой Ириной Чемезовой.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал Ирину Чемезову виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Ее приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Максима Сажаева освободили от уголовной ответственности — его признали невменяемым и направят на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.

В начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге договорился о создании в Екатеринбурге еще одного жилого района. «Второй Академический» появится на юге города и будет рассчитан более чем на 290 тыс. человек.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский отметил, что проект поможет привлечь на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, а также средств из федеральных источников на строительство школ и детских садов.