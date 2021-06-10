Маркетплейсы становятся не только удобными, но и выгодными. Предложение для бизнеса Урала

Продавать на огромных интернет-площадках выгодно, но не очень. Много конкурентов, необходимость постоянного отслеживания отгрузок и сложность в заведении товаров отпугивают многих. Что делать?

Маркетплейсы переживают бум как в России, так и в мире. Согласно исследованию портала Merchandising, в связи с пандемией доля e-commerce в России увеличилась на треть. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в секторе мультикатегорийных площадок, ведь многие офлайн-магазины, не имеющие интернет-каналов продаж, для роста и развития в локдаун выбрали именно маркетплейсы. Этот вариант для многих компаний оказался проще и выгоднее создания собственных интернет-магазинов.

Главные тренды сферы e-commerce в России в 2020-2021 гг.:

1. Рост числа заявок на подключение и увеличение количества партнеров (Ozon по итогам 2020-го года фиксировал рост на 60%, Lamoda на 30%).

2. Курьерская доставка (выбирают 85-90% клиентов Lamoda, на Ozon спрос на нее за год вырос в два раза).

3. Предоплата. Вызвала негативную реакцию у клиентов. По данным Wildberries, введение предоплаты привело к падению продаж отдельных брендов, модели которых требуют обязательной предварительной примерки, в 3-4 раза. В Lamoda клиентам оставили выбор: оплатить заказы по факту либо сделать предоплату, получив скидку в 5%, в итоге доля предоплаченных товаров выросла вдвое, до 40%.

На прошедшей в начале июня 2021 г. конференции Ozon было озвучено, что к 2025 г. оборот маркетплейса увеличится в 12 раз — до 2,5 трлн руб., преимущественно за счет охвата новых ниш, например, Ozon теперь будет продавать квартиры. Пока это единственный застройщик, но, вероятно, направление может ждать серьезное развитие. Очевидно, что маркетплейсы и дальше будут расширять ассортимент и вводить все новые категории товаров. То, что доверие к площадкам растет, а у потребителей формируется привычка покупать даже очень дорогие товары онлайн, дает компаниям, связанным с электронной торговлей, практически безграничные возможности.

Да, маркетплейсы растут, продавать через них сегодня абсолютно логично, но удобно ли? Огромные федеральные площадки масштабируются день ото дня, что очень сильно ужесточает условия работы. О демпинге, который требует от продавцов к праздникам одна из крупнейших площадок, в 2020 г. говорили в негативном ключе очень много, но такая политика становится нормой.

Еще одна проблема работы с популярными федералами — невозможность пробиться в топ выдачи. Так как магазинов со всеми видами товаров стало очень много, оказаться на первых страницах каталога сегодня чрезвычайно сложно. В сети уже предлагают обучение новой профессии — менеджер маркетплейса. Это специалист, который особенным образом заполняет карточки товара, его задача — вывести предложение в первые строчки выдачи, учтя множественные хитрости каждой площадки.

Получается, что если компания не может регулярно давать огромные скидки на товар, не имеет бюджета на платное продвижение на каждой из торговых площадок и не готова принимать на работу специалиста по работе с маркетплейсами, шансов продавать на подобных площадках у нее нет? Все не так плохо. Спасение, как всегда, в региональных проектах. На Урале с ноября 2020 г. работает торговая площадка JMART, которая предоставляет всем местным компаниям выгодные условия сотрудничества.

Партнерам гарантируется:

Загрузка контента силами маркетплейса, то есть бесплатное размещение контента поставщика на платформе. Это крайне редкая услуга на этом рынке. Партнер просто передает данные о своем ассортименте менеджеру, который обеспечивает появление товаров на сайте и доступность всей информации для конечных покупателей.

силами маркетплейса, то есть бесплатное размещение контента поставщика на платформе. Это крайне редкая услуга на этом рынке. Партнер просто передает данные о своем ассортименте менеджеру, который обеспечивает появление товаров на сайте и доступность всей информации для конечных покупателей. Обеспечение интеграции по API с любыми системами . JMART самостоятельно следит за остатками на складе и автоматизирует рутинные вопросы. Сейчас внедряется отображение наличия товаров на сайте, чтобы покупатели видели, какие товары могут приехать к ним максимально быстро.

. JMART самостоятельно следит за остатками на складе и автоматизирует рутинные вопросы. Сейчас внедряется отображение наличия товаров на сайте, чтобы покупатели видели, какие товары могут приехать к ним максимально быстро. Постоянная поддержка менеджера, который помогает найти ответы на все возникающие вопросы (по телефону, в чате, по почте) и принимает участие в разрешении любых технических сложностей, если такие возникают при работе на платформе.

В JMART подчеркивают, что их главное отличие от федеральных платформ в том, что компания не берет с поставщика деньги за логистику возврата качественного товара при отказе клиента, в первые три месяца работы предлагает сниженную комиссию и бесплатную логистику для всех новых клиентов, и это по-настоящему уникальный сервис на рынке маркетплейсов.

Пока компания осуществляет доставку только в пределах Екатеринбурга и в радиусе 20 км от него, но маркетплейс активно развивается и расширение территории присутствия — одна из главных задач платформы на ближайшие годы. На площадке представлено уже 400 000 товаров (от электроники, бьюти-товаров и аксессуаров для автомобиля до продуктов, товаров для дачи, спортивных и детских товаров). Доставка осуществляется на следующий день после оформления покупки, и товары из разных категорий доставляются клиенту единым заказом в фирменной упаковке. Срок возврата увеличен до 21 дня, что также очень ценится конечными покупателями.

В том, что за маркетплейсами будущее торговли в ближайшее десятилетие, не сомневается уже никто. JMART на своем примере демонстрирует, как развивается эта услуга, превращаясь в удобный и быстрый инструмент работы для федеральных и местных бизнесменов. Платформа уже работает с METRO Cash&Carry, SIMA LAND, MERLION, одним из крупнейших электронных дискаунтеров «Ситилинк», сетью гипермаркетов для строительства, дома и дачи «Максидом» и продолжает расти.

Мы как проект молодой в России, но со значительным опытом в электронной торговле на международном рынке, пришли в регион, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, предоставить качественный сервис (федеральные гиганты не всегда уделяют этому должное внимание) и привлечь к покупкам онлайн даже тех, кто раньше никогда этого не делал, с помощью человеческого подхода и внимательного, душевного отношения к нашим клиентам. И, конечно же, стать помощником для местных производителей и продавцов. Наш фокус не только на заботе о покупателях, но и на наших партнерах. Мы берем на себя большой пласт работы, связанный с подключением, загрузкой товаров на торговую площадку, логистикой и взаимодействием с покупателями. Мы дорожим комфортом клиентов и партнеров, — описывают философию компании в JMART.

Сегодня платформа заинтересована в сотрудничестве с поставщиками, предлагающими товары из самых разных категорий товаров. Если вы хотите успешно закрепиться на рынке Екатеринбурга и городов-спутников, ищете разумную площадку для налаживания интернет-продаж — JMART ваш вариант. При минимуме затрат вы выведете свой товар на новый рынок и найдете своих покупателей, а JMART станет вашим надежным партнером в развитии бизнеса.

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