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Батюшка-бариста. В Заречном открылась кофейня при храме

Батюшка-бариста. В Заречном открылась кофейня при храме
Иллюстрация: Instagram кофейни «Душевный разговор»

В кофейне «Душевный разговор» работает отец Вячеслав, который готов сделать горячий напиток, показать местный храм и пообщаться на темы духовности и религии.

#КОФЕЙНИ#НОВОСТИ

Отец Вячеслав служит в Храме Покрова Божией Матери города Заречного пять лет — с момента основания храма. Вячеслав решил открыть кофейню, чтобы местные жители могли расслабиться за чашечкой кофе и не стеснялись поговорить о мирских проблемах со священником, рассказал он в разговоре с «Комсомольской правдой».

Первыми стали заходить мамы с детьми. Попить кофе, купить печенье малышу. Немного отдохнуть после службы. Потом, когда появились в СМИ первые новости о нас, то стали заходить с вопросом: «Что это у вас тут за кофейня, что сам митрополит приезжает освещать?». А просто так совпало, что были пасхальные праздники и приехала в гости делегация во главе с митрополитом Екатеринбургским. Идея с кофейней им понравилась — благословили, — говорит отец Вячеслав.

Кофейня «Душевный разговор» позиционируется как миссионерский проект. Те посетители, у которых нет денег на напиток, могут взять его бесплатно, а слоган заведения  — «кофе как повод для общения».

В кофейне трудятся несколько бариста. По некоторым дням кофе готовит 36-летний отец Вячеслав. Ассортимент напитков состоит как из привычных чая, американо и капучино, так и из фраппе и холодного кофе с апельсиновым соком .

А представители Церкви — наши бариста из числа членов семейного клуба и прихожан храма, ну и батюшка, разумеется. Мы своим примером показываем, что православие — это не юбки в пол и понурый взгляд, не яростный фанатизм и деление на «мы vs чужие». Готовы простым языком развеять мифы и стереотипы. И рады всем гостям. Мы — нормальные ребята, чесслово! — написано в Instagram кофейни «Душевный разговор».

Ранее DK.RU рассказал о том, что в Екатеринбурге появилась  федеральная сеть кофеен One Price Coffee. Одно из основных отличий сети — цены на кофе и выпечку зафиксированы. Приобрести продукты можно за 60, 110 или 160 руб. — цена зависит от объема.

По такому принципу сеть кофеен работает с 2018 г. и распространяется по системе франшизы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Воронеже, Мурманске и Новосибирске. В Екатеринбурге компания планирует открыть от 30 до 50 точек.

Наша сеть имеет статус одной из самых быстрорастущих франшиз: ежемесячный рост держится на отметке 8-10 кофеен, — утверждается на официальном сайте компании.

Автор: Владимир Грибанов
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