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Аркадия Чернецкого наградили орденом Александра Невского

Аркадий Чернецкий
Аркадий Чернецкий. Иллюстрация: DK.RU

Орден был учрежден в 1942 г. как награда за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями. Сегодня им удостаивают за особые личные заслуги в деле государственного строительства.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры, искусства, спорта и парламентариев.

Экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий был удостоен ордена Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Напромним, что Аркадий Чернецкий занимал пост главы Екатеринбурга с 1992-2010 гг. В 2010 г. он стал членом Совета федерации РФ от законодательной власти Свердловской области. В 1999 г. получил звание «Почетный гражданин Екатеринбурга», а в 2020 г. — «Почетный гражданин Свердловской области».

Аркадий Чернецкий — лауреат премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Управленец на госслужбе». В начале 2020 г. он вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

8 мая 2020 г. Аркадий Чернецкий отмечал 70-летний юбилей. В большом интервью на DK.RU он рассказывал, что считает своим главным достижением на службе.

Автор: Виктория Говорковская
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