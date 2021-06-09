«Брать людей неоткуда». Почему прогноз роста населения Екатеринбурга надо урезать

В течение 15-20 лет население Екатеринбурга вырастет на четверть — до 1,8 млн человек, заявил Евгений Куйвашев на ПМЭФ-2021. Это невыполнимый план, считает экономист.

Прогноз роста населения Екатеринбурга до 1,8 млн человек увидел свет в 2018 г. — в Стратегическом плане развития города до 2030 г. Предполагалось, что к этому моменту Екатеринбург станет центром большой городской агломерации.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) губернатор Свердловской области косвенно подтвердил, что региональные власти верят в жизнеспособность этой гипотезы. Он сказал, что к 2025-2030 г. население Екатеринбурга может вырасти на 290 тыс. человек, (до 1,8 млн), причем это минимальный показатель.

Если трезво смотреть на реально идущие процессы, вряд ли стоит надеяться на такие радужные перспективы по численности населения города», — считает Ольга Козлова, доктор экономических наук, руководитель Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН (цитата по Znak.com).

Экономист пояснила свою позицию:

1. С 2000 по 2019 гг. население Екатеринбурга выросло на 214 тыс. человек (в среднем на 11 тыс. ежегодно). Таким образом естественные демографические процессы не обеспечат прирост в 300 тыс. человек за 15 лет. Максимум — 165 тысяч.

2. В последние годы прирост населения в Екатеринбурге был не естественным (когда рождаемость превышает смертность), а механическим: город рос за счет миграции. Однако в 2019 г. миграционный приток снизился по сравнению с 2018 г. в четыре раза (1835 человек).

3. Люди активно уезжают из Свердловской области в другие города России на ПМЖ. В 2019 г. из региона уехало на 8790 человек больше, чем приехало.

Отметим, что, согласно данным Росстата, население Свердловской области сокращается. Так, с января по апрель 2021 г. в регионе родилось 13 736 младенцев (на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 г.). Смертность, напротив, выросла: за четыре месяца умерли 22 726 свердловчан — на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года. В целом естественная убыль населения в области составила почти 9 тыс. человек.

Свою лепту вносит COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 3 533 летальных исхода, сообщает JustMedia.ru.

Ранее зав. кафедрой Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Наталья Тонких отмечала, что страну ждет демографическая яма до 2030 г. Это скажется на экономике и на рынке труда.

По последним данным, уже сейчас доля людей старше трудоспособного возраста в районе 25%, а это четверть населения. Доля молодежи до 15 лет меньше — 18%, это те, кто через пять лет начнет потихоньку выходить на рынок труда, и кому нужно будет содержать пенсионеров. Процесс сменяемости поколений у нас нарушен, — констатировала она.

О наличии демографической проблемы и необходимости ее решить не раз говорил Владимир Путин. Так, год назад в послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что страна должна не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны.