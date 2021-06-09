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В Петербурге приостановили работу сервисы проката электросамокатов

В Петербурге приостановили работу сервисы проката электросамокатов
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

Сервисы кикшеринга Whoosh и Molnia не будут работать, пока не урегулируют правила вместе с администрацией города. Недавно в Петербурге электросамокатчики наехали на двух детей.

#НОВОСТИ

Самокаты сервисов Whoosh и Molnia исчезли с улиц Санкт-Петербурга утром 9 июня: их представители сообщили, что приостановили оказание услуг на неопределенный срок, пока регламент работы сервисов кикшеринга не будет урегулирован с администрацией города. «Сервис планирует в ближайшее время согласовать все аспекты работы, подписать соглашение с администрацией города и вернуться к работе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении Whoosh. 

По данным СМИ города, следователи изымают самокаты с парковок. В начале июня в Санкт-Петербурге в офисах ряда сервисов по аренде самокатов, в том числе в компаниях Molnia и Whoosh, прошли следственные действия.

Следственный комитет сообщал, что обыски связаны с уголовным делом о наездах на четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, оба ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии. Другое уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

«Хочу, чтобы как в Европе: ездить по тротуарам лицам старше 14 лет нельзя. Нельзя и все»

Ранее в ряде центральных кварталах Екатеринбурга и парковых максимальную скорость электросамокатов Whoosh принудительно снизили с 25 км/ч до 15 км/ч. Колумнист Евгений Енин считает, что отсутствие инфраструктуры для двухколесных должно быть проблемой велосипедистов и электросамокатчиков, а не пешеходов. 

Автор: Андрей Пермяков
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