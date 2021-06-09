Оксфорд, Кэмбридж и УрФУ: уральский университет поднялся в мировом рейтинге вузов

Согласно данным мирового рейтинга вузов QS World University Rankings, уровень научных исследований, проводимых Уральским федеральным университетом, вырос. Как и уровень обучения.

По версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), в мировой рейтинг лучших учебных заведений вошли 48 российских вузов. Уральский Федеральный Университет занял 351-е место (из 1300).

Составители рейтинга анализируют вузы по шести показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

УрФУ добился наибольшего успеха по показателю «Академическая репутация». Его вычисляют по результатам опроса 130 тыс. ученых из разных стран: они оценивают качество проводимых вузом научных исследований. Также у уральского университета хороший показатель соотношения студентов и преподавателей. Считается, чем он выше, тем лучше обучение.

Это очень важное достижение для университета, ведь академическая репутация является самым весомым критерием в столь престижном глобальном рейтинге. Здесь мы растем опережающими темпами на фоне многих других вузов, вошедших в рейтинг. УрФУ удалось усилить позиции благодаря продолжающейся работе по развитию международных научных связей и партнерств. На научные работы наших ученых все активнее ссылаются самые авторитетные мировые издания — по этому показателю мы поднялись на 57% (3,4 до 5,3 цитирований на одного НПР), — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Председатель Наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский отмечает, что УрФУ открывает и реализует новые возможности для развития экономики региона и решения проблемы импортозамещения.

Мы все заинтересованы в том, чтобы был максимально использован мощнейший потенциал университета. От этого напрямую зависит комплексное развитие территории на благо ее жителей, — подчеркивает он.

Согласно рейтингу, на первом месте в мире — Массачусетский технологический институт, на втором — Оксфордский университет, за ним идут Стэндфорд, Кембридж и Гарвард. Самым передовым в России считается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (78-е место). В тройке российских лидеров Санкт-Петербургский государственный университет (242 место) и Новосибирский государственный университет (246-е место).

Ранее в эксклюзивном интервью «Деловому кварталу» Виктор Кокшаров отметил, что сегодня по количеству бюджетных мест УрФУ занимает первое место в РФ, следом идет МГУ.

Он также рассказал о плотном сотрудничестве вуза с бизнесом:

Бизнес заинтересован в том, чтобы на ранних этапах образовательного процесса отобрать себе перспективные кадры. Участие в образовательном процессе принимают многие наши промышленные гиганты области, такие как ТМК, Группа «Синара», показательным является сотрудничество вуза и СКБ Контура, поскольку они реализуют собственные образовательные программы. Вообще предприятия уральского региона активно сотрудничают с вузом, причем не только в рамках отдельных образовательных программ, но и в целом в направлении проектного обучения. На данный момент в вузе реализуется более 1 тыс. проектов, — подчеркнул ректор УрФУ.

Ранее DK.RU писал о разработке двигателя для принципиально новой одноступенчатой ракеты-носителя Уральским межрегиональным научно-образовательным центром «Передовые производственные технологии и материалы». В научных исследованиях, проектировании и испытаниях опытных моделей был задействован Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина (УрФУ). Детали — в материале Уральские конструкторы готовят ответ Илону Маску.