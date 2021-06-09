Отдых екатеринбуржцев в Тунисе и на Кипре под угрозой. Что будет с деньгами за путевки?

Авиакомпании могут потерять допуски на выполнение грузопассажирских рейсов в страны, с которыми Россия официально не возобновила авиасообщение. Причина — продажа на них билетов туристам.

Об этом заявили в Росавиации и Ростуризме. В первую очередь речь идет о полетах на Кипр и в Тунис.

Нерегулярные грузопассажирские рейсы в эти страны, осуществляемые сегодня, предназначены только для пассажиров, которые возвращаются на родину, хотят воссоединиться с семьей или отправляются на работу и лечение. То есть, не для организованных туристических групп. Несмотря на это, крупные операторы с весны продают билеты на такие рейсы в составе турпакетов.

В связи с этим Ростуризм распространил совместное с Росавиацией заявление. В нем чиновники подчеркнули: если грузопассажирские рейсы отменят, ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг ляжет на операторов.

Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков, — отмечается в заявлении (цитата по TourDom.ru).

Из Екатеринбурга на Кипр уже есть прямые рейсы от авиакомпании «Россия». В середине июня их планирует запустить «Победа». Эти рейсы как раз относятся к грузопассажирским.

5 июня авиакомпания NordWind отменила перелет из Екатеринбурга в Ларнаку. Этим рейсом, в частности, должны были лететь клиенты Pegas Touristik. По данным ЕАН, агентства, продавшие турпакеты оператора, предлагают людям ждать и надеяться, что конкретный рейс не отменят, или произвести замену тура. Они заверяют, что деньги вернут в любом случае.

Ранее DK.RU сообщал о прямом авиасообщении между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.

Напомним, что с июня аэропорт «Кольцово» возобновил прямое авиасообщение с Грецией и Болгарией. А лоукостер Eurowings намерен выполнять прямые перелеты между Дюссельдорфом и Екатеринбургом. Первый рейс запланирован на 3 июля.

Уточнить список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, можно на сайте Росавиации.