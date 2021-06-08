Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
72,82
88,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Алексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и Москвина

Алексей Орлов
Алексей Орлов. Иллюстрация: пресс-служба администрации города

В Екатеринбурге начнет работать новый общественный совет, к членам которого мэр города планирует прислушиваться. На первом заседании активным горожанам представят «знаковый проект».

#МЭРИЯ#НОВОСТИ

В конце июня администрация Екатеринбурга планирует провести первое заседание «Совета неравнодушных граждан». Это неформальное образование, предполагают в мэрии, станет одним из инструментов коммуникации с активными горожанами.

Это известные в городе люди, к мнению и позиции которых прислушивается и общество, и власть. Они могли бы стать своего рода консультантами по вопросам культуры и общественно значимым, спорным и дискуссионным темам», — поясняли в администрации.

В совет, по данным ЕАН, приглашены:

  • фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин,
  • режиссер Алексей Федорченко, 
  • общественник Дмитрий Москвин,
  • урбанист Владимир Злоказов,
  • депутат гордумы Константин Киселев,
  • директор рекламного агентства и основатель одноименного фестиваля «StreetArt» Евгений Фатеев, а также другие известные горожане.

На первом заседании совета будет присутствовать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, он представит горожанам какой-то знаковый проект, пишет JustMedia.

О планах Алексея Орлова в том числе на изменение системы коммуникации с городским сообществом и бизнесом DK.RU писал ранее. В городе должны появится два новых общественных совета, с которыми будут «сверять часы» Алексей Орлов и его подчиненные. Это «Совет неравнодушных горожан» и Стратегический совет по развитию города, в который войдут эксперты в области ЖКХ, строительства, энергетики, экологии. Он заменит упраздненный Орловым экологический совет при главе города.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Люкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмагаЛюкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмага
  • Семь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтериюСемь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтерию
  • Открытие уральского филиала «Эрмитажа» больше не планируют переноситьОткрытие уральского филиала «Эрмитажа» больше не планируют переносить
  • В Свердловской области не смогли найти министра цифрового развитияВ Свердловской области не смогли найти министра цифрового развития
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.