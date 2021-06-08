Алексей Орлов пригласил в «Совет неравнодушных» при мэрии Шахрина и Москвина

В Екатеринбурге начнет работать новый общественный совет, к членам которого мэр города планирует прислушиваться. На первом заседании активным горожанам представят «знаковый проект».

В конце июня администрация Екатеринбурга планирует провести первое заседание «Совета неравнодушных граждан». Это неформальное образование, предполагают в мэрии, станет одним из инструментов коммуникации с активными горожанами.

Это известные в городе люди, к мнению и позиции которых прислушивается и общество, и власть. Они могли бы стать своего рода консультантами по вопросам культуры и общественно значимым, спорным и дискуссионным темам», — поясняли в администрации.

В совет, по данным ЕАН, приглашены:

фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин,

режиссер Алексей Федорченко,

общественник Дмитрий Москвин,

урбанист Владимир Злоказов,

депутат гордумы Константин Киселев,

директор рекламного агентства и основатель одноименного фестиваля «StreetArt» Евгений Фатеев, а также другие известные горожане.

На первом заседании совета будет присутствовать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, он представит горожанам какой-то знаковый проект, пишет JustMedia.

О планах Алексея Орлова в том числе на изменение системы коммуникации с городским сообществом и бизнесом DK.RU писал ранее. В городе должны появится два новых общественных совета, с которыми будут «сверять часы» Алексей Орлов и его подчиненные. Это «Совет неравнодушных горожан» и Стратегический совет по развитию города, в который войдут эксперты в области ЖКХ, строительства, энергетики, экологии. Он заменит упраздненный Орловым экологический совет при главе города.