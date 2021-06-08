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В России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страны

В России снова стреляют. Трое раненых в разных городах страны
Иллюстрация: pixabay.com

В Волжском Волгоградской области неизвестный мужчина открыл сегодня стрельбу по подросткам. Через несколько часов стало известно о стрельбе в одном из спальных районов Екатеринбурга.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В городе Волжский Волгоградской области сегодня неизвестный мужчина открыл стрельбу по подросткам около школы. Двое ранены, угроз для их жизни нет.

Инцидент произошел около 10.45 местного времени на пересечении ул. Энтузиастов и Калинина. Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщает, что было произведено несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. После этого стрелок скрылся с места.

Стрелка разыскивают, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также сегодня снова стреляли  в Екатеринбурге. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ранил человека во дворе дома на ул. Старых Большевиков. Сотрудник пресс-группы отделения по связи со СМИ городского УМВД Евгений Крюков рассказал Znak.com, что об инциденте стало известно сегодня около трех часов дня.

Мужчины поругались, в итоге один из них открыл стрельбу (по предварительным данным, из травматического пистолета). Второй ранен в живот. Известно, что во время задержания стрелок имел признаки опьянения.

Напомним, 30 мая на Химмаше в Екатеринбурге стрельбу по прохожим открыл бывший милиционер. Были ранены мужчина и 9-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Арестованному мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Казани 19-летний парень устроил стрельбу в гимназии города. Погибли семь школьников и два учителя, стрелок был задержан, следователям он заявил, что «ощутил себя богом».

После этого происшествия Владимир Путин дал поручение ужесточить требования к владельцам гражданского оружия. В Екатеринбурге после стрельбы на Химмаше сотрудники Росгвардии начали проверку всех, у кого есть охотничьи ружья.

Автор: Александра Клименко
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