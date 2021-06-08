«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя

Руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Овчинникова уверена, что городу пора заменить тополя на другие деревья. Выбирать культуры нужно для каждого района отдельно.

Депутаты думы Екатеринбурга от «Единой России» предложили заменить тополя другими деревьями. Как сообщает пресс-служба гордумы, с инициативой выступила руководитель фракции Ирина Овчинникова.

Депутат уверена, что тополиный пух приводит к росту числа пожаров в городе. Инициативу направят для рассмотрения главе города Алексею Орлову.

Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья. В каждом районе к выбору растений должен быть индивидуальный подход: где-то это могут быть хвойные, где-то яблони. Исходя из природных условий конкретной территории, рекомендаций специалистов и мнения общественности, — заявляет Ирина Овчинникова.

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов подтвердил, что проблема для города актуальна, ведь в Екатеринбурге все больше аллергиков, а старые ветки тополей падают на автомобили.

Накануне сообщалось, что мэрия города поручила коммунальщикам смачивать и убирать тополиный пух:

Пух необходимо смачивать, а после убирать вакуумной техникой. Такое поручение дано всем дорожно-эксплуатационным учреждениям Екатеринбурга, — сообщили в комитете благоустройства мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге сотрудники МЧС выезжали на вызовы почти 250 раз за сутки, большая часть возгораний была связана с поджогом тополиного пуха. Вечером 7 июня посетителей парка Маяковского эвакуировали из-за загоревшегося пуха, огонь распространился на 1 га.

О замене тополей на другие деревья в Екатеринбурге говорят не первый год. Еще в 2015 г. DK.RU писал, что в городе вместо тополей будут высаживать липы и яблони.