Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
72,82
88,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя

«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя
Иллюстрация: wikipedia.org

Руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Овчинникова уверена, что городу пора заменить тополя на другие деревья. Выбирать культуры нужно для каждого района отдельно.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Депутаты думы Екатеринбурга от «Единой России» предложили заменить тополя другими деревьями. Как сообщает пресс-служба гордумы, с инициативой выступила руководитель фракции Ирина Овчинникова.

Депутат уверена, что тополиный пух приводит к росту числа пожаров в городе. Инициативу направят для рассмотрения главе города Алексею Орлову.

Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья. В каждом районе к выбору растений должен быть индивидуальный подход: где-то это могут быть хвойные, где-то яблони. Исходя из природных условий конкретной территории, рекомендаций специалистов и мнения общественности, — заявляет Ирина Овчинникова.

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов подтвердил, что проблема для города актуальна, ведь в Екатеринбурге все больше аллергиков, а старые ветки тополей падают на автомобили.

Накануне сообщалось, что мэрия города поручила коммунальщикам смачивать и убирать тополиный пух:

Пух необходимо смачивать, а после убирать вакуумной техникой. Такое поручение дано всем дорожно-эксплуатационным учреждениям Екатеринбурга, — сообщили в комитете благоустройства мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге сотрудники МЧС выезжали на вызовы почти 250 раз за сутки, большая часть возгораний была связана с поджогом тополиного пуха. Вечером 7 июня посетителей парка Маяковского эвакуировали из-за загоревшегося пуха, огонь распространился на 1 га.

О замене тополей на другие деревья в Екатеринбурге говорят не первый год. Еще в 2015 г. DK.RU писал, что в городе вместо тополей будут высаживать липы и яблони.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Люкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмагаЛюкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмага
  • Семь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтериюСемь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтерию
  • Открытие уральского филиала «Эрмитажа» больше не планируют переноситьОткрытие уральского филиала «Эрмитажа» больше не планируют переносить
  • В Свердловской области не смогли найти министра цифрового развитияВ Свердловской области не смогли найти министра цифрового развития
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.