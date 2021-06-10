«В папиных драных тапках правды жизни больше, чем в самых красивых дворцах»

«Мы запихиваем себя в костюмы, не позволяем думать то, что думаем. Все шаблоны и автоматизмы — это не часть нашей природы». Елена Полякова о секрете запоминающихся публичных выступлений.

Елена Полякова ведет тренинги в крупных компаниях, готовит спикеров к публичным выступлениям и, как сама говорит, за годы работы «прошла большой путь по исследованию силы живого устного слова». Она рассказала, как избавиться от стереотипов и шаблонов в речи и раскрыть секрет собственного блестящего выступления.

Елена Полякова, тренер спикеров в TEDхSadovoeRing:

— Когда ко мне приходит спикер или я веду группу, первое, что я спрашиваю: что такое хорошее выступление? Каждый раз мне дают 10-15 примерно одинаковых ответов. Хорошее выступление — интересное, актуальное, информативное, простое, с харизмой спикера и т.д. В целом об этом говорится во всех учебниках. «Хорошо, — отвечаю я. — Можете идти домой — вы все знаете». Проблема в том, что это не работает.

Сейчас в России и мире — бум публичных выступлений. Сегодня можно что-то сказать, а завтра проснуться звездой. То, что вы скажете, может быть известно всему миру. Для этого есть все каналы коммуникации. Но люди запоминают единицы выступлений. А тех, что меняют жизнь, практически нет.

Долгое время я думала, что слово — это искусство. Потому что вы можете научиться играть на клавишных, но Моцартом вас это не сделает. Но совсем недавно я пришла в другим мыслям. Приходит ко мне девочка, готовит речь о новом проекте. Предпринимателям это знакомо: она рассказывает, какой проект инновационный, какие открытия они сделали и как вместе будут идти в будущее. Она была вдохновленной, говорила много красивых слов. Когда закончила, я сказала: «Я не понимаю, что ты от них хотела». «Я хотела, чтобы они бриф заполнили». «А когда ты собиралась об этом сказать?». «Не знаю». Чувствуете? Мы так делаем всегда. Огромное количество ненужных слов вместо того, чтобы выйти на сцену и сказать: «Ребята, заполните, пожалуйста, бриф. Мы делаем хороший проект, который принесет большую пользу. Мне нужна ваша помощь».

Моя основная задача — выйти за границы тех стереотипов и шаблонов, которые человек говорит. И всегда это один и тот же процесс: я спрашиваю человека, что он хочет сказать. А потом задаю другой вопрос: «А что ты думаешь об этом на самом деле?». — «Я вообще на сцену идти не хочу, потому что это не работает». — «А что работает?» Он отвечает, я записываю слово в слово, и это — блестящая речь.

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Слово характеризуется тем смыслом, который говорящий проживает в момент, когда его произносит. И это необязательно должно быть что-то великое. Ошибка думать, что нужно обязательно быть на волне вдохновения. Можно было бы сказать, что хорошую речь может произнести только личность большого масштаба, а мне нужно для этого еще много чего пройти. Нет, неправда. Каждый человек на наших встречах в какой-то момент начинает просто говорить. Моя задача — расслабить человека. Вне этой расслабленности мы даже не понимаем, что и зачем делаем.

Например, крупнейшая фармкомпания вывозит сотрудников в Сочи для стратегической сессии и тратит на это $1,5 млн. Когда я спрашиваю руководителей, зачем они это делают, мне говорят: «Мы хотим мотивировать сотрудников». «Вы хотите, чтобы они были лояльнее, лучше работали? Вы правда считаете, что такие конференции мотивируют?».

Когда я выходила с этого совещания и ехала в лифте с секретарем, я спросила ее: «А что бы вы хотели услышать от своих руководителей?». Она подняла на меня свои уставшие глаза и сказала: «Лена, я хотела бы, чтобы они просто поговорили с нами как с нормальными живыми людьми».

Мое главное открытие, которое я сделала за годы исследований силы живого устного слова, — тот факт, что все наши абсурдные шаблоны, автоматизмы и белые шумы происходят от того, что мы постоянно пытаемся заниматься изобразительным искусством. Я предлагаю спикерам в тот особенный момент, где им нужно выйти на сцену, представить ситуацию: «Тебе не надо ничего доказывать, завтра тебя никто не осудит и не оценит. Что бы ты в таком случае хотел сказать людям?». И человек всегда говорит очень простые слова, в которых нет никакого пафоса.

Я вам передать не могу — в одной фразе содержится целый мир. Вот оно — живое слово. Мы все этим обладаем, но почему не демонстрируем?

В последние годы я стала записывать живые истории: мы говорим с человеком о том, что в нем откликается, и я пишу слово в слово. Я никогда не видела такой красоты.

Мы запихиваем себя в костюмы. Все наши шаблоны и автоматизмы — это не часть нашей природы. Это то, что мы с собой делаем, потому что не позволяем себе думать то, что думаем. Мы все время пытаемся быть кем-то, выйти на сцену и что-то изобразить. Самая крутая речь начинается там, где человек позволяет себе быть собой. Вот оно — искусство. Знаете, почему? Потому что все поэты, писатели и художники воспевали заурядную жизнь. В папиных драных тапках правды жизни больше, чем в самых красивых дворцах. И вы это знаете. Какая радость услышать на сцене человека, который, как отмечал Виктор Коган, говорит и думает одновременно.

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Никакого правильного формата не существует. Если я плохо говорю, боюсь запнуться, я могу записать речь на листочке. И если я забочусь о смысле своей речи, я выйду и скажу: «Ребята, я не уверена в собственных силах, но я думала над тем, что хочу вам сказать и записала. Я буду читать, потому что это лучшим образом передает то, что я думаю». Все шаблоны происходят потому, что мы не позволяем себе быть собой. Почему? Потому что возникает страх. И мы следуем стереотипам людей, которые так же напуганы.

Вы имеете право быть никем. Шуберт перевернул весь мир, когда понял, что у его Мельника (герой вокального цикла Франца Шуберта, — прим. ред.) нет никаких талантов, он лентяй и бездельник. Но столько у него душевных щедрот, что он имеет право быть никем. Очень важно, чтобы вы поняли, насколько вы прекрасны. Научитесь видеть это в себе (в других — легче).

Искусство — это безыскусность, это способность не отрываться от себя. Иначе возникает фальшивка и та белиберда, которая становится белым шумом.

У меня был спикер из крупного банка, который отвечает за инновации в ИТ. И он говорит: «Я не хочу идти выступать». Почему? «Потому что мы говорили об этом целый год, но воз и ныне там. Тебе это не понравится, но я хочу выйти на сцену и сказать им, как делать свои Exel-ки менее уродливыми, чем обычно». Почему? «Потому что инновации начинаются с места, где мы Exel-ки научились делать менее уродливыми». На что я ему ответила: «Вот ты и проговорил свое блестящее выступление».

Я жду того момента, когда на сцену будут выходить люди и показывать ту красоту, которая в них есть. Посмотрите, как говорят Гузель Санжапова, Нюта Федермессер. Что отличает их от обычного человека, выходящего на сцену? Смелость быть собой и говорить, что думаешь. Вдохновение — это не что-то, что возникает в нас, как великое. Вдохновение — это если человек вышел, как есть, и сказал, что думает. Запомните: вы всегда правы. Когда вам нужно подготовиться, позовите своего близкого друга и поговорите о том, о чем на самом деле хочется. Пусть он это запишет. И как легко потом будет вам и другим, потому что искусство — это встреча с реальностью. А мы с ней встречаемся очень редко.

Я желаю вам замечать красоту в каждом моменте: когда вы устали, не в духе или не знаете ответ на вопрос. Только там может быть вдохновение. Так же, как и в жизни. И это вызывает доверие других людей.

Текст написан на основе выступления Елены Поляковой на онлайн-форуме Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Своя колея».