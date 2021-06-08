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Судить игру Высшей лиги КВН в Екатеринбурге будут Шахрин, Светлаков и Пельш

Судить игру Высшей лиги КВН в Екатеринбурге будут Шахрин, Светлаков и Пельш
Иллюстрация: pixabay.com

Ведущим мероприятия в «Екатеринбург-ЭКСПО» станет Александр Масляков. Зал заполнят на 75%, часть участников игры попросили власти региона помочь с вакцинацией от COVID.

#ГОРОД#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Стало известно, кто войдет в состав жюри встречи выпускников КВН, которая пройдет в Екатеринбурге 19 июня.

Оценивать команды будут лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Вести игру будет традиционно Александр Масляков.

Игра пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО», заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков уточнил, что во время мероприятия будут действовать все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Для концертных мероприятий ограничительный порог  75% заполнения зала. Встреча выпускников КВН будет проходить в этих условиях. Отмечу, что почти все участники представления уже вакцинированы. К нам поступило несколько заявок поставить второй компонент вакцины непосредственно в Екатеринбурге, мы такую возможность, конечно, предоставим, — рассказал Павел Креков.

Напомним, на игре выступят финалисты Высшей лиги Клуба веселых и находчивых, команды «Азия MIX» (Киргизия), «Борцы» (Сургут) и «Вятка» (Кировская область). Участники будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.

Ранее DK.RU писал, что игру в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут снимать для Первого канала. Она должна была состояться еще осенью 2020 г., но была перенесена из-за пандемии.

Напомним, совсем скоро в Екатеринбурге откроется «Эрмитаж-Урал». Открытие выставочного пространства переносилось несколько раз. С 3 июля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть в здании на ул. Вайнера выставку французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа, в рамках которой будут представлены произведения Винсента Ван Гога, Густава Курбе, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуар, Эдгара Дега, Поля Гогена, Поля Сезанна, Огюста Родена и других авторов.

Автор: Александра Клименко
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