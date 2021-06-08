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Аэропорт Кольцово открыл новое направление Екатеринбург-Магнитогорск

Аэропорт Кольцово открыл новое направление Екатеринбург-Магнитогорск
Иллюстрация: страница аэропорта Кольцово в VK

Теперь улететь на Южный Урал можно будет три раза в неделю: по субботам, вторникам и четвергам. Время полета составит один час и 10 минут.

#НОВОСТИ

8 июня международный аэропорт Кольцово запустил новый субсидируемый рейс в Магнитогорск, второй по численности населения город Челябинской области. Первый полет к уральским соседям совершила авиакомпания Red Wings  на самолете Sukhoi Superjet 100. На интернет-портале аэропорта Кольцово сообщается, что рейс был запущен в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок при софинансировании Свердловской и Челябинской областей.

Всего в 2021 г. запланированы рейсы, субсидируемые по постановлению правительства РФ №1242, по 22 направлениям. В январе-мае полеты выполнялись по 20 маршрутам авиакомпаниями Red Wings, «Ямал», «РусЛайн» и «Азимут». Пассажиропоток на указанных направлениях за пять месяцев текущего года превысил 162 тыс. человек. Благодаря активному участию региональных властей Свердловская область по количеству субсидируемых рейсов занимает лидирующие позиции в стране, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что Екатеринбург вошел в мультимодальный маршрут Москва — Байкал, состоящий из трех видов транспорта: поезда, теплохода и самолета. Проект совместно развивают РЖД и Федеральное агентство по туризму. Маршрут Москва — озеро Байкал  пройдет через Казань, Екатеринбург, Иркутск. 

Ранее DK.RU писал, что, по данным сервиса OneTwoTrip, Екатеринбург вошел в топ популярных туристических направлений у россиян. Доля поисковых запросов уральской столицы составила 1,7%, что близко к уровню популярности Минеральных Вод и Казани (2%). Вошел Екатеринбург и в топ запросов по авиабилетам, тут уровень интереса близок к Новосибирску и вновь к Минеральным Водам.

Автор: Владимир Грибанов
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