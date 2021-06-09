«Золотые» квартиры, свечки за 50 млрд руб., спортивная мегастройка и второй Академический

«Это трудоемкая и амбициозная задача: в сжатые сроки построить сложнейший спортивный объект. Нам не впервые предстоит сделать что-то уникальное, важное и знаковое для региона. Уверен, мы справимся».

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Владимир Путин продлил льготную ипотеку. Но кое-что изменится

Иллюстрация: выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021

Российский президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. Ставка по жилищным займам может составить 7% (сейчас — 6,5%). Во время выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент рассказал о ряде изменений по госпрограмме:

Программа стала одной из основных антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. Такой кредит оформили более полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 трлн руб. Она, эта программа, носила антикризисный, а, значит, временный характер. Вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях. Чуть-чуть приподнимем саму ставку, установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн руб.

Ранее DK.RU писал о том, какими могут быть условия льготной ипотеки в случае ее продления.

Уральские новостройки вошли в топ-20 самых дорогих в стране

Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.

Согласно обзору Единого реестра застройщиков за май 2021 г., дороже всего квартиры в новостройках стоят в Москве (217,74 тыс. руб. за квадрат), Санкт-Петербурге (136,23 тыс. руб.), Московской (99,67 тыс. руб.) и Сахалинской (99 тыс. руб.) областях, в Якутии (93,2 тыс. руб.). Топ-20, кроме Свердловской области, замыкают: Новосибирская (71,52 тыс. руб. за кв.м.) и Архангельская (69,98 тыс. руб.) области, Башкортостан (66,28 тыс. руб.), ХМАО (65,86 тыс. руб.).

В УрФО самые высокие цены в новостройках Тюменской области (72,59 тыс. руб.) и ЯНАО (72,39 тыс. руб.). Самая дешевая недвижимость на первичном рынке региона в Курганской области — 46,82 тыс. руб. за квадратный метр.

Дешевле всего один квадратный метр строящегося жилья стоит в Ингушетии (28,52 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. руб.) и Дагестане (30,74 тыс. руб.).

Всего в Свердловской области на данный момент строят 234 дома, это 2,5% от общего жилого фонда региона. Ранее DK.RU писал о главных событиях в строительной сфере города. В частности, о старте программы комплексного развития территорий.

Три проекта крупного уральского застройщика вышли в финал престижной федеральной премии

Сразу три новостройки от одного из ведущих застройщиков Свердловской области компании «Атомстройкомплекс» вышли в финал федеральной премии Urban Awards.

Так, возводимый в центре Екатеринбурга комплекс «Свобода Residence» претендует на награду в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов», комплекс 37-этажных небоскребов «Чемпион парк» — в номинации «Лучший жилой небоскреб», а ЖК «Северное сияние» вышел в финал в номинации «Лучший строящийся региональный ЖК комфорт-класса».

Всего на премию заявлены свыше 2,5 тыс. объектов в разных номинациях от застройщиков со всей России. Более 300 экспертов оценивают представленные объекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом.

Профессиональные премии с качественным составом жюри, такие как Urban Аwards, повышают уровень архитектурных и строительных проектов на рынке, формулируют тренды и задают вектор развития городов. Девелопмент — высококонкурентная сфера, которая сегодня развивается высокими темпами. Представляя свои объекты, мы получаем экспертную оценку, обмен опытом с коллегами из других регионов, определяем для себя точки дальнейшего роста, — считает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». — В этом году мы представили объекты, где реализованы передовые инженерные и архитектурные решения, нацеленные на повышение комфорта проживания. Это и нейросети, задействованные в системе безопасности, и усиленная звукоизоляция квартир, и увеличенный процент остекления. Все эти решения уже получили высокую оценку покупателей.

«Атомстройкомплекс» является одним из лидеров по вводу жилья в Екатеринбурге и признанным законодателем трендов: компания первой на Урале начала закрывать дворы от автомобилей, выпустила на рынок квартиры с меблировкой от застройщика, реализовала соседские центры в своих домах. Объекты компании регулярно получают престижные премии. Так, ЖК «Северное сияние» отмечен федеральной премией FIABCI в номинации «Лучший проект развития застроенных территорий», ЖК «LIVE» в 2021 году вошел в тройку лучших новостроек России на федеральном конкурсе, организованном порталом «Единый ресурс застройщиков».

Стройка на 50 млрд. руб. В центре Екатеринбурга появятся новые небоскребы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Участок, который горожане знают как «Екатеринбург-Сити», застраивает УГМК. Пока на этой территории возведены Башня Исеть и отель Hyatt Regency Ekaterinburg, а также находится оружейный и рыболовный магазин Ballistica. Общая площадь участка составляет 8 га. В течение 10 лет застройщик планирует возвести здесь еще 350 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, сообщает «Ъ-Урал».

Согласно концепции, здесь построят пять небоскребов: два из них будут высотой 180 м, один — 170 м, еще два — по 130 м. Вдоль улицы Челюскинцев разместятся три офисных здания высотой 16–25 этажей. В небоскребах будут расположены апартаменты и офисы, первые этажи (до пятого) будут отданы под ритейл (магазины, рестораны, фитнес-клубы), — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и добавил, что из запланированных 350 тыс. кв. м недвижимости половина будет приходиться на жилую недвижимость, половина — на коммерческую.

По словам представителя застройщика, в проекте предусмотрен гастромолл, а также создание зеленых общественных пространств с прогулочными зонами — под них отдано 50% участка проекта «Екатеринбург-сити» (4 га). Подробности проекта застройки УГМК должна представить на международной выставке ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге в начале июля.

Отметим, нынешний проект застройки «Екатеринбург-сити» — уже шестой по счету. Впервые об освоении этой территории речь зашла в 2001 г. К 2016 г. появилось пять концепций застройки. Одну из них — «Медная гора» — было решено взять за основу. По этому проекту планировалось построить еще три башни, помимо Исети, — «Екатерина», «Де Геннин» и «Татищев». Высота «Екатерины» должна была составить 300 м. Однако в 2019 г. компания от этой концепции отказалась, рассказывал Dk.RU. Евгений Мордовин тогда заявил, что УГМК «переболела небоскребами».

Губернатор договорился. В Екатеринбурге построят «второй Академический»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге договорился о создании еще одного жилого района Екатеринбурга, это будет «второй Академический». Сообщается, что район появится на юге города. Глава региона считает, что Екатеринбург в ближайшие 15-20 лет может вырасти почти на четверть, в городе будут жить около 1,8 млн человек.

С группой компаний КОРТРОС мы ведем переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тыс. человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детским садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, — отметил губернатор.

Уральский завод выпустил трибуны для самого масштабного объекта Универсиады

Завод «Берит» (входит в холдинг «Атомстройкомплекс») начал выпуск трибун для самого масштабного и технически сложного объекта деревни «Универсиады – 2023». Речь о Дворце водных видов спорта, рассчитанном на 5,2 тыс. зрителей. Площадь объекта составит 60 тыс. кв м. Представители предприятия отмечают: выпуск новой продукции освоили за полгода. Нестандартных решений от заводчан потребовал особо тяжелый вес и большие размеры конструкций. Чтобы трибуну весом 3,5 т во время изготовления можно было перевернуть, заводские инженеры разработали специальный кантователь. Также для проекта закупили формы-трансформеры с возможностью изменения длины и ширины изделия.

За смену «Берит» выпускает шесть трибун и площадок, а также восемь ступеней для удобства подъема на трибуну, высота которой составляет более полуметра. Такой темп позволяет закрыть потребности в полном объеме и в срок. Всего предприятие произведет 574 трибуны, 20 площадок и 266 ступеней.

Это не первый наш опыт изготовления трибун, — комментирует Алексей Кузнецов, исполнительный директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность». — К чемпионату мира по футболу-2018 мы делали трибуны для стадиона «Химмаш» в монолитном исполнении, как требовало архитектурное решение. В случае с Дворцом водных видов спорта — выпускаем сборные, железобетонные. Каждый заказ требует индивидуального подхода. Объединяет одно: повышенное внимание к точности замеров и качеству, особенно к гладкости, перпендикулярности и однородности поверхности. Но мы умеем работать со сложными заказами.

Напомним, «Атомстройкомплекс» выступает субподрядчиком компании «Синара Девелопмент», генерального подрядчика строительства объектов Универсиады. Спортивное мероприятие пройдет в Екатеринбурге в 2023 г.

Это трудоемкая и амбициозная задача: в сжатые сроки построить сложнейший спортивный объект, самый крупный Дворец водных видов спорта на Урале и в Сибири. Нашему коллективу не впервые предстоит сделать что-то уникальное, важное и знаковое для региона. Уверен, что мы справимся. Дворец водных видов спорта должен стать одной из любимых площадок как для спортсменов, так и для болельщиков Универсиады: современным, комфортным и безопасным, востребованным и актуальным на годы вперед, — резюмирует Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

Шарташский лесопарк готовят к капитальной застройке

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Екатеринбурга намерена сменить назначение у части земель Шарташского лесопарка. Новое зонирование разрешает там капитальное строительство. Функционал меняется для двух участков: территории, где сейчас расположена станция виндсерфинга, а также частично засаженного лесом участка площадью 13,5 га. В подготовленном документе у этих земель изменено назначение с зоны Р-1 — зона отдыха населения, где запрещено любое капитальное строительство, на Р-4 — зона обслуживания рекреационных территорий, где застройка разрешена, сообщает портал 66.RU. Документ должен пройти общественные слушания, а затем поступить на рассмотрение в городскую думу.

Как пояснил директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, изменения необходимы для того, чтобы возвести на Шарташе термальный комплекс «Баден-Баден».

Вырубка [деревьев] не предполагается. Основной участок [под застройку] — это фактически пустырь, оставшийся после того, как в 2018 году место покинул предприниматель, который прекратил платить аренду. Нужно дождаться презентации проекта, и тогда все будет понятно. Сейчас рано комментировать, — сказал Зиганшин.

Напомним, в марте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в своем инстаграм-аккаунте рассказала о проекте термального комплекса, который планируют построить на Шарташе. Первая очередь объекта площадью 3500 кв. м будет построена до конца 2023 г.

Ранее Артур Зиганшин в интервью DK.RU подробно рассказывал о том, как планируется обновлять Шарташский лесопарк. Также мы сообщали, что сроки работ затянулись: изначально хотели первый этап обновления завершить в 2020 г., но осенью оказалось, что работы затянутся еще на несколько лет.

Уральский завод начал учить горожан строительству домов

Завод «Теплит» (входит в состав компании «Атомстройкомплекс») запустил образовательный проект для горожан. «Школа профессионального мастера» позволяет понять нюансы взаимодействия с теплоблоком — этот материал производят на предприятии. Известно, что учеба проходит один день и предусматривает несколько этапов. Сначала ученикам организуют экскурсию по заводу, где познакомят с оборудованием и технологией производства. Далее проходит мастер-класс, на котором сотрудник предприятия рассказывает про материал, варианты его использования, способы расчета необходимого количества теплоблока и подготовки клея, а также демонстрирует разнообразную кладку. Всем желающим предлагают сразу попрактиковаться и выложить стену самостоятельно.

В компанию «Атомстройкомплекс» входит одиннадцать заводов по производству различных строительных материалов высокого качества, которые являются базовыми при возведении домов — как многоквартирных, так и частных. Мы в равной степени заинтересованы в том, чтобы эту продукцию могли использовать все группы потребителей: и крупные строительные компании, и частные клиенты, которые хотят построить качественный загородный дом, — комментирует исполнительный директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.

Занятия проходят четыре раза в месяц. Более высокий спрос на получение знаний в «Школе профессионального мастера» наблюдается в зимний период, когда у людей есть время выбрать материал для строительства загородного дома. Заводская школа помогает частным клиентам строить самостоятельно или со знанием предмета контролировать на объекте привлеченную бригаду, отмечают представители «Теплита».

Ранее DK.RU сообщал, что девелопер «Атомстройкомплекс» открыл в Березовском розничный магазин стройматериалов. Основу ассортимента составляет продукция собственного производства — от твинблоков до тротуарной плитки. Алексей Кузнецов пояснял: открытие розничной торговой точки позволит сделать продукцию доступнее для частных клиентов — по заводской цене потребители смогут купить минимальные партии товара — например, на строительство загородного дома, выполнение перепланировок и ремонтов.

Уральский филиал «Эрмитажа» откроют в срок

Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будет сдан в плановые сроки, заявил директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. Официальное открытие запланировано на 1 июля, для посетителей новый культурный центр будет доступен с 3 июля. Любопытно, что 1 июля — знаковый день для открытия культурного пространства: именно в этот день в 1941 г. в Свердловск отправился первый эшелон экспонатов Эрмитажа.

Как сообщает Екатеринбургский музей ИЗО, на первом этаже откроется временная выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – «От романтизма к импрессионизму». Второй этаж займет постоянная экспозиция, куда войдет небольшой раздел «Искусство античного мира», а также «Западноевропейское искусство XV — начала XX веков». На третьем этаже разместится мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», посвященная эвакуации эрмитажной коллекции из Ленинграда в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», строительство объекта шло с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея ИЗО, еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт. Как рассказывал DK.RU, технически объект был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»