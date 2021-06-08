Хуснуллин рассказал, почему скоростная трасса М-12 строится именно до Екатеринбурга

Заместитель председателя правительства РФ рассказал о том, что платная дорога идет исключительно по точкам экономического роста, а Урал является важным экономическим районом.

На Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства РФ Марат Хуснуллин дал интервью для «RTVI Новости». Хуснуллин рассказал о платной автомагистрали Москва—Казань, которую ранее президент Владимир Путин распорядился продлить до Екатеринбурга. Государственный деятель пояснил, чем обосновано решение президента:

Президент принял решение строить дорогу до Екатеринбурга, так как второй крупнейший центр экономики— это Урал. Мы его тоже соединяем. И на следующий год люди смогут из Екатеринбурга приехать в Петербург за 18 часов, а раньше это занимало 30-35 часов.

Также Марат Хуснуллин раскрыл подробности строительства на примере столицы Татарстана: «Казань является большой точкой экономического роста, трасса идет туда. Мы к этой дороге выводим все прилегающие области, «нанизываем» трассы Самары, Уфы, полностью выводим трафик Казахстана, Китая и Оренбурга».

Ранее DK.RU рассказал, что для соединения участка Казань— Екатеринбург построят 288 км новой дороги, которая обойдется в 260 млрд руб. Реализация автомагистрали пройдет в рамках транснационального проекта «Западная Европа — Западный Китай», призванного укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Строительство планируют полностью завершить к 2024 г. Трасса будет приспособлена под автомобили с беспилотным управлением, а разрешенная скорость езды составит 130 км/ч.

Марат Хуснуллин объяснил в чем состоит важность строительства автомагистрали: