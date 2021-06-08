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«Я выдвигаюсь». Уральская ТПП готовится к очередным выборам президента

Андрей Беседин
Андрей Беседин. Иллюстрация: DK.RU

Торгово-промышленную палату региона, вероятно, вновь возглавит нынешний президент Андрей Беседин. Он рассказал о главных задачах по работе с бизнесом на ближайший год.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Уральская торгово-промышленная палата готовится к очередной годовой конференции, на которой выберут руководителей органов палаты и ее президента. ЕАН пишет, что пост, вероятно, сохранит Андрей Беседин, занимающий эту должность последние 10 лет.

Заседание состоится 29 июня. Андрей Беседин заявил: «Выборы всегда альтернативные, так как в регионе много талантливых, умных людей. Но порядок выдвижения кандидатур после многочисленных согласований таков, что на конференцию выносится единственная кандидатура». В итоге выдвигается нынешний руководитель УТПП.

Задача на ближайший год остается прежней — стать еще более сильной и интересной для бизнеса, соответствовать ожиданиям ее членов, — подчеркнул Беседин.

В 2020 г. Андрею Беседину был вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

В апреле DK.RU писал о том, что в структуре Уральской торгово-промышленной палаты появился комитет для представителей легкой промышленности. Автор проекта Юлия Лопаницына уверена, что у этого направления бизнеса в регионе огромные перспективы.

Автор: Александра Клименко
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