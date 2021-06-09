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«Увидеть эволюцию ИТ-решений». В Екатеринбурге пройдет конференция о трендах в ИТ

«Увидеть эволюцию ИТ-решений». В Екатеринбурге пройдет конференция о трендах в ИТ
Иллюстрация: Уральский центр систем безопасности

17 июня в Hyatt Regency Ekaterinburg Уральский центр систем безопасности проведет конференцию «IT IS conf» — про актуальные вопросы в области информационных технологий и информационной безопасности.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Участников конференции ждет насыщенная деловая программа: пленарная сессия «Цифровая трансформация» при участии представителей органов власти Свердловской области, вузов, а также крупнейших ИТ-компаний. Программа конференции построена исключительно на практическом опыте компаний, с минимумом рекламных и теоретических материалов.

С докладами выступят представители крупнейших отечественных и зарубежных производителей ИТ- и ИБ-решений: Check Point, Fortinet, Huawei, Dell Technologies, One Identity, Thales, ИнфоТеКС, Positive Technologies, CyberLympha, Group-IB, Акронис-Инфозащита, S-Terra и других. Доклады конференции основаны на многолетней технической экспертизе спикеров, которые поделятся реальным практическим опытом, а также рассмотрят интересные кейсы.

IT IS conf — это, прежде всего, честный обмен опытом всех участников ИТ-сообщества, позволяющий выработать максимально эффективные пути решения бизнес-задач, увидеть возможности использования безопасных информационных технологий, — говорит Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ.

«Увидеть эволюцию ИТ-решений». В Екатеринбурге пройдет конференция о трендах в ИТ 1

Фото: Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ

Участие в конференции бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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