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В Екатеринбурге могут снести один из старейших дворцов спорта

В Екатеринбурге могут снести один из старейших дворцов спорта
Иллюстрация: КРК Уралец

Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» был построен в 1970 году и пережил глобальную реконструкцию в 2000-х. Сейчас на его месте планируют Дворец единоборств.

#СПОРТ#НОВОСТИ

КРК «Уралец» в Екатеринбурге пойдет под снос, а на его месте возведут Дворец единоборств. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на два своих источника.

﻿﻿﻿На месте «Уральца» предполагается возвести Дворец единоборств, таким образом, спортивный характер этого места будет сохранен. Единоборства в Екатеринбурге сейчас на пике популярности, и имеющихся площадок для организации спортивных секций уже не хватает, — пишет ЕАН со ссылкой на свой источник.  

Этапы и окончательные сроки реализации проекта пока неизвестны.

Дворец спорта построен в 1970 г. В 2003-2006 годах по инициативе Эдуарда Росселя, который тогда был губернатором Свердловской области, сооружение реконструировали. Реконструкция осуществлялась региональным правительством и холдингом «Лидер», а дворец спорта получил название культурно-развлекательный комплекс «Уралец», сообщается на сайте организации. Общая площадь арены «Уральца» 32 тыс. кв. м, она вмещает 5,5 тыс. зрителей. На льду проводит домашние матчи хоккейный клуб «Автомобилист». В 2017 г. долю Свердловской области в культурно-развлекательном комплексе выкупило АО «Вертикаль». СМИ связывали эту организацию с УГМК, которая владела остальными акциями «Уральца». В 2023 г. УГМК планирует завершить строительство новой многофункциональной Ледовой арены у цирка. Ожидается, что «Автомобилист» будет проводить свои матчи там.

Добавим, что поблизости от КРК «Уралец» находится Академия единоборств РМК, созданная предпринимателем Игорем Алтушкиным. В УГМК от комментариев о судьбе КРК «Уралец» воздержались. DK.RU также обратился с вопросами об участии в этом проекте в «Академию единоборств РМК», но на момент подготовки публикации ответ получен не был.

Автор: Анна Хлебникова
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