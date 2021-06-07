В Екатеринбурге могут снести один из старейших дворцов спорта
Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» был построен в 1970 году и пережил глобальную реконструкцию в 2000-х. Сейчас на его месте планируют Дворец единоборств.
КРК «Уралец» в Екатеринбурге пойдет под снос, а на его месте возведут Дворец единоборств. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на два своих источника.
На месте «Уральца» предполагается возвести Дворец единоборств, таким образом, спортивный характер этого места будет сохранен. Единоборства в Екатеринбурге сейчас на пике популярности, и имеющихся площадок для организации спортивных секций уже не хватает, — пишет ЕАН со ссылкой на свой источник.
Этапы и окончательные сроки реализации проекта пока неизвестны.
Дворец спорта построен в 1970 г. В 2003-2006 годах по инициативе Эдуарда Росселя, который тогда был губернатором Свердловской области, сооружение реконструировали. Реконструкция осуществлялась региональным правительством и холдингом «Лидер», а дворец спорта получил название культурно-развлекательный комплекс «Уралец», сообщается на сайте организации. Общая площадь арены «Уральца» 32 тыс. кв. м, она вмещает 5,5 тыс. зрителей. На льду проводит домашние матчи хоккейный клуб «Автомобилист». В 2017 г. долю Свердловской области в культурно-развлекательном комплексе выкупило АО «Вертикаль». СМИ связывали эту организацию с УГМК, которая владела остальными акциями «Уральца». В 2023 г. УГМК планирует завершить строительство новой многофункциональной Ледовой арены у цирка. Ожидается, что «Автомобилист» будет проводить свои матчи там.
Добавим, что поблизости от КРК «Уралец» находится Академия единоборств РМК, созданная предпринимателем Игорем Алтушкиным. В УГМК от комментариев о судьбе КРК «Уралец» воздержались. DK.RU также обратился с вопросами об участии в этом проекте в «Академию единоборств РМК», но на момент подготовки публикации ответ получен не был.