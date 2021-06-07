Люкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмага

В Ельцин Центре вместо продуктового ритейлера открылся официальный филиал московского ЦУМа. Кроме Екатеринбурга такие представительства есть в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

В Екатеринбурге открылся филиал московского ЦУМа с люксовыми брендами. Представительство начало работу 31 мая. Открылось оно в Ельцин Центре на месте супермаркета «Перекресток». На сайте ЦУМа сообщается, что филиал работает в формате пункта выдачи заказов московского магазина: в нем можно примерить и оплатить заказ, а также оформить возврат.

Кроме Екатеринбурга такие официальные представительства ЦУМа есть в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Напомним, в 2018 г., как рассказывал DK.RU, произошел массовый исход дорогих брендов из Екатеринбурга. Торговые точки закрыли Louis Vuitton, а позже и Dior. Участники рынка говорили, что магазины не приносят прибыли, поскольку фиксируется снижение общей покупательской способности.

Затем предприниматель Евгений Мак объявил о закрытии трех магазинов, относящихся к классу люкс. В частности, столицу Урала покинули бренды ZILLI, Billionaire и Plein Sport. Закрытие магазинов бизнесмен объяснял нерентабельностью бутиков люксовых марок.