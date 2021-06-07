Профессия определяет образ жизни и мнение окружающих о нас. Чем это опасно

Мы привыкли идентифицировать себя с работой и делать выводы о людях на основании того, где и кем они трудятся. Такая современная привычка лишает нас возможностей.

Самая популярная фамилия в Германии и Швейцарии Мюллер, в Украине — Мельник. Обе фамилии означают профессию мельника. В Словакии это Варга, что значит сапожник, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США — это Смит, то есть кузнец, серебряных дел мастер, слесарь, оружейник. История фамилий уходит корнями в Средневековье, когда дело, которым был занят человек, определяло его.

Сегодня работа родителей не влияет на то, какую фамилию носит семья, но она по-прежнему остается важной частью идентичности человека. Первый вопрос, который задают новым знакомым: «Чем вы занимаетесь?». Нам кажется нормальным считать профессию человека определяющей деталью его личности, ведь это помогает понять его ценности, интересы или прошлое. Да многие люди и сами определяют себя по роду занятий, в итоге некоторым это дорого обходится.

Когда работа стала так тесно связана с личностью и можно ли отделить самовосприятие от профессиональной жизни? Пишет ВВС.

Маркер идентичности

Профессор психологии Университета Уилфрида Лорье в Онтарио Энн Уилсон говорит, что исторически сложилось так, что большинство людей не могли выбирать работу.

Обычно профессия переходила из поколения в поколение — ваш отец был плотником, поэтому и вы становились плотником, — говорит она. — Или вы просто брались за какую-то работу, исходя из имеющихся возможностей.

Но рост доступности образования за последний век привел к появлению большего разнообразия рабочих мест и, следовательно, большему уровню дохода. Работа стала важным маркером идентичности в более тонкой форме.

Если о человеке говорят, что он хирург, окружающие тут же понимают, что он имеет хорошее образование и высокий доход. А это главные показатели, которые определяют положение человека в обществе и влияют на то, что о нем думают окружающие.

Конечно, такой подход нравится многим. Но не всем. Ассоциировать себя с состоятельностью и образованностью предпочитает «образованная элита», для них важно то, как их идентифицируют окружающие.

Однако люди, позволившие работе полностью поглотить свою идентичность, могут за это поплатиться. Когда люди вкладывают непропорционально много времени и энергии в свою карьеру, может возникнуть психологическое состояние, называемое «смешение», когда границы между работой и личной жизнью стираются.

Это, как правило, случается с людьми, у которых относительно свободный график работы, а не с девяти до пяти, — говорит Уилсон.

Люди, занимающие высокие руководящие должности, юристы, врачи, предприниматели, ученые и другие работники, которые сами устанавливают себе часы работы, «в конечном итоге позволяют работе занять большую — или подавляющую — часть времени в жизни».

Как узнать смешение

Существуют общие признаки смешения. Это размышления о работе вне стен офиса и упоминание о профессии в течение первых трех минут разговора. Смешение приводит к тому, что работа «съедает время и личность, оставляя меньше места для хобби и интересов. Это затрудняет общение с людьми, которые к работе отношения не имеют».

Если вы привязываетесь к карьере, успехи и неудачи, с которыми вы столкнетесь, напрямую повлияют на вашу самооценку, — говорит Уилсон. — И поскольку мы живем в обществе, где карьера вряд ли будет длиться всю жизнь, смена или потеря работы может стать кризисом идентичности.

Основатель бостонской клиники Azimuth Psychological, специализирующейся на психическом здоровье людей, выполняющих сложные работы, Жанна Корец говорит, что привязка самооценки к достижениям на работе может превратить карьерное препятствие в нечто значительно более важное. «Что-то неизбежно произойдет, — говорит она. — Увольнения, спад, вашу компанию купит другая, внезапно работа станет не такой, как раньше. Для некоторых людей эти события приобретают жизненно важное значение, и они плохо с ними справляются, потому что теряют почву под ногами. Так зарождаются депрессии, тревога и даже злоупотреблением психоактивными веществами».

Но до возникновения проблемы большинство людей, определяющих свою личность на основе карьеры, даже не осознают, что это происходит.

Но у нас есть редкая возможность отделить себя от того, что мы делаем.

Пандемия и смещение рабочих графиков заставили многих задуматься о том, что для них действительно важно. У одних людей появились новые увлечения, другие укрепили связи с семьей и друзьями.

Переживая опыт, который напоминает нам о смертности, о том, что трагедия может случиться практически без предупреждения, мы задумываемся, что же делает жизнь стоящей, — пишет профессор психологии Университета штата Северная Дакота Клей Рутледж, один из соавторов недавнего исследования того, в чем взрослые американцы черпают смысл жизни.

Помогает осознанное выделение времени на отдых и общение вне работы. Во взрослом возрасте бывает трудно заводить друзей, но можно присоединиться к группам или клубам по интересам. Хобби очень полезно, если оно не имеет ничего общего с работой.

Обсуждение карьеры с детьми может помочь им увидеть бесчисленные возможности, которые открывает им будущее. Но, по словам Уилсон, вопросы молодым людям о том, кем они хотят стать, могут иметь побочный эффект. «Именно наше желание, чтобы дети определили свой жизненный путь, может повлиять на то, в какой степени мы, взрослые, связываем свою идентичность с работой».

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