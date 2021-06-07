Мэрия ищет подрядчика для масштабной реконструкции стадиона к Универсиаде

Капитальный ремонт ждет стадион «Калининец». Проект инженерных сетей обойдется в 2,4 млн руб. В целом на разработку проекта реконструкции потратят 10 миллионов.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для выполнения проектных работ в рамках реконструкции стадиона «Калининец». Их стоимость составляет 2,4 млн руб.

Подрядчику необходимо разработать проект капитального ремонта инженерного оборудования, внутреннего и внешнего электроосвещения, сети связей, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

При этом в проекте должны быть заложены «административные помещения (кабинеты) в подвале и на 1 этаже здание с максимальным использованием площадей(в т.ч спортивного зала и коридоров) для размещения служб органов власти и служб для проведения летней универсиады». Помещения должны включать в себя не менее 130 рабочих мест: 60 в подвале и 70 на первом этаже, сообщает JustMedia.ru. Кроме того, отдельно необходимо будет отремонтировать фасад здания.

В целом на разработку проекта реконструкции «Калининца» к Универсиаде бюджет готов потратить 10 млн руб. В него входит обновление площадки легкоатлетического стадиона, разминочного стадиона для длинных метаний и тренировочного для длинных метаний около Лыжной базы.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет в августе 2023 г. В течение 12 дней спортсмены из более чем 150 стран мира будут бороться за звание лучших в 18 спортивных дисциплинах. Накануне стало известно, что «Калининец» вошел в число объектов, которые будут переданы в безвозмездное временное пользование участникам соревнований.

Ранее DK.RU писал о том, как идет строительство Деревни Универсиады. Под Екатеринбургом возводят не только спортивные объекты, но и жилой район Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура.

Средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительство двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики — выделено около 10 млрд руб.