Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
72,82
88,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экосумка в подарок. MAKFA провела акцию об ответственном потреблении

MAKFA призывает россиян использовать экосумки и помогает формировать ответственное потребление
MAKFA призывает россиян использовать экосумки и помогает формировать ответственное потребление. Иллюстрация: MAKFA

Бренд MAKFA провел экологическую акцию, направленную на ответственное потребление. Челябинцам рассказали о вреде пластиковых пакетов и подарили 10 тыс. многоразовых сумок.

5 июня планета отметила Всемирный день охраны окружающей среды. В эту дату бренд MAKFA провел социальную экологическую акцию «Экосумка в подарок!», разъяснив челябинцам, почему вредны пластиковые пакеты и как сократить вред от них, который уже приобретает масштаб экологического бедствия. Задача акции — формирование у горожан привычки ответственного потребления, направленной на сохранение природы. 

В рамках проведения акции в ТРК «Родник», который стал партнером проекта, челябинцам было подарено 10 тыс. экосумок. Причем разошлись они в считанные часы. Кроме того, волонтеры вручали календари из вторичного переработанного картона с разъяснениями о вреде пластиковых пакетов.

Экосумка в подарок. MAKFA провела акцию об ответственном потреблении 1

Более полумиллиона многоразовых сумок подарила MAKFA в рамках социального экопроекта

Важно отметить, бренд MAKFA регулярно говорит с людьми о значимости бережного отношения к окружающей среде, призывает россиян использовать многоразовые сумки начиная с 2018 г. За это время в разных регионах страны в рамках социального проекта «Экосумка в подарок!» было подарено более полумиллиона «зеленых» аксессуаров.

— Необходимо разъяснять людям, что полиэтиленовые пакеты — это вред для природы, — говорит челябинcка Валентина Михайловна Меркулова. — Пожалуй, обойтись без них совсем не получится, но использовать меньше пакетов может каждый. Наша семья отправляется в магазин с многоразовыми сумками. Недавно начали заниматься раздельным сбором мусора, но это пока дается сложно, привычка не сформировалась.

Экосумка в подарок. MAKFA провела акцию об ответственном потреблении 2

Разумно сократить использование пластика может каждый из нас

Волонтерами акции стали сотрудники компании «Макфа». Рассказывает технический переводчик Юлия Овчинникова: «Мы хотим видеть нашу планету здоровой и чистой, однако почему-то не сильно прикладываем к этому усилия. Что может сделать каждый из нас для защиты природы? Начать с малого — заняться раздельным сбором мусора, разумно сократить использование пластика, например, ввести в обиход экосумки. Мы помогаем людям осознать, что ответственное потребление  полезно для окружающей среды — именно на это была направлена экоакция MAKFA».

В дальнейшем MAKFA планирует продолжать проект «Экосумка в подарок!» как востребованный, важный и полезный. 

Экосумка в подарок. MAKFA провела акцию об ответственном потреблении 3

Проект «Экосумка в подарок!» продолжается

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Люкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмагаЛюкс возвращается? В Екатеринбурге открылось представительство известного универмага
  • Семь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтериюСемь неприятностей в командировке. Когда бежать в полицию и скорее звонить в бухгалтерию
  • «Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева«Единая Россия» может пойти на выборы без своего руководителя Дмитрия Медведева
  • «Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя«Применим индивидуальный подход». В думе Екатеринбурга задумались, чем заменить тополя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.