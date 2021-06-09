Экосумка в подарок. MAKFA провела акцию об ответственном потреблении

Бренд MAKFA провел экологическую акцию, направленную на ответственное потребление. Челябинцам рассказали о вреде пластиковых пакетов и подарили 10 тыс. многоразовых сумок.

5 июня планета отметила Всемирный день охраны окружающей среды. В эту дату бренд MAKFA провел социальную экологическую акцию «Экосумка в подарок!», разъяснив челябинцам, почему вредны пластиковые пакеты и как сократить вред от них, который уже приобретает масштаб экологического бедствия. Задача акции — формирование у горожан привычки ответственного потребления, направленной на сохранение природы.

В рамках проведения акции в ТРК «Родник», который стал партнером проекта, челябинцам было подарено 10 тыс. экосумок. Причем разошлись они в считанные часы. Кроме того, волонтеры вручали календари из вторичного переработанного картона с разъяснениями о вреде пластиковых пакетов.

Более полумиллиона многоразовых сумок подарила MAKFA в рамках социального экопроекта

Важно отметить, бренд MAKFA регулярно говорит с людьми о значимости бережного отношения к окружающей среде, призывает россиян использовать многоразовые сумки начиная с 2018 г. За это время в разных регионах страны в рамках социального проекта «Экосумка в подарок!» было подарено более полумиллиона «зеленых» аксессуаров.

— Необходимо разъяснять людям, что полиэтиленовые пакеты — это вред для природы, — говорит челябинcка Валентина Михайловна Меркулова. — Пожалуй, обойтись без них совсем не получится, но использовать меньше пакетов может каждый. Наша семья отправляется в магазин с многоразовыми сумками. Недавно начали заниматься раздельным сбором мусора, но это пока дается сложно, привычка не сформировалась.

Разумно сократить использование пластика может каждый из нас

Волонтерами акции стали сотрудники компании «Макфа». Рассказывает технический переводчик Юлия Овчинникова: «Мы хотим видеть нашу планету здоровой и чистой, однако почему-то не сильно прикладываем к этому усилия. Что может сделать каждый из нас для защиты природы? Начать с малого — заняться раздельным сбором мусора, разумно сократить использование пластика, например, ввести в обиход экосумки. Мы помогаем людям осознать, что ответственное потребление полезно для окружающей среды — именно на это была направлена экоакция MAKFA».

В дальнейшем MAKFA планирует продолжать проект «Экосумка в подарок!» как востребованный, важный и полезный.

Проект «Экосумка в подарок!» продолжается