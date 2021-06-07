Десятки пожаров прошлись по всему Екатеринбургу в выходные

6 июня стихия охватила разные районы столицы Урала. Сначала горели тополиный пух и трава, после огонь перекидывался на деревья, автомобили и постройки.

Традиционно июнь очень пожароопасный месяц, не в последнюю очередь из-за тополиного пуха и жаркой погоды, которые и привели к возгораниям. Небольшое пламя удавалось быстро потушить силами пожарных и горожан, однако в некоторых районах огонь успел захватить большие площади.

За прошедшие сутки Екатеринбурге зарегистрировано почти 250 выездов пожарных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях. Подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.

Сотрудники МЧС России предупреждают, что кажущаяся невинной шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар. В случае, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. руб.), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Ежегодно в период, когда улицы наполняются тополиным пухом, кратно растет количество вызовов пожарной охраны из-за возгораний, связанных с этим явлением. И загорается пух не сам. В подавляющем большинстве случаев это даже не последствия чьей-то неосторожности, а сознательного поджога, — рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области

Так, на улице Большакова пламя захватило около 100 кв. м. Огонь перешел с земли на деревья.

В Кольцово пожар произошел в одном из дворов жилого дома. Загорелись деревья и гаражи.

Случился пожар в Цыганском поселке, по улице Контролеров.

По улице Соликамской горел частный сектор.

Огромное возгорание случилось в районе Электродепо.

Пожар на Сортировке.

На Уктусе огонь подбирался к автомобилям. Пожар удалось остановить.

Фото с улицы Некрасова. Сгорела машина.

Остановка на углу Белинского и Щорса.

В Октябрьском районе горели трава и деревья на территории 26 школы.

На Балтыме пожар случился в частном доме.

По улице Онуфриева на помойке горели шины.

Напомним, что в мае аномально жаркая погода спровоцировала много крупных пожаров. Тогда всего за три дня в Свердловской области зафиксировали 212 возгораний, из них 38 — в жилом секторе. Ранее DK.RU сообщал о природных пожарах общей площадью 1.4 тыс. га. В тушении приняли участие 192 человека, в том числе сотрудники уральской авиабазы и арендаторы лесных участков. Так, сумма ущерба, нанесенного Свердловской области лесными пожарами, превысила 118 млн руб.

Дмитрий Горчаков, инженер-физик, научный журналист, поделился своим мнением о глобальном потеплении и аномальной жаре. Ученый считает, что лесные пожары — это одно из последствий глобального потепления.

Глобальное потепление — это не про жаркое лето, а про рост средней глобальной температуры в приземном слое. В России, кстати, по данным нашего Росгидромета (доклад об особенностях климата на территории РФ за 2020 г.), она растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Так что нас это очень даже касается. Многие сегодня, наверно, просто радуются возможности покупаться и позагорать не в сезон и не очень думают о том, что такие периоды жары, если они будут продолжительными, повлекут за собой рост смертности. Причем счет может пойти на десятки тысяч, как было в 2010 г. Под угрозой пожилые люди, обладатели сердечных и прочих хронических заболеваний. А еще и пожары лесные и торфяные. Но на фоне нашего наплевательского отношения к коронавирусу это, конечно, совсем не то, что приходит на ум при виде очередного температурного рекорда.

Фото очевидцев и портала E1.RU