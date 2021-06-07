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Глава Минэка предложил «аккуратно донастроить» налоги. И ужесточить вывод дивидендов

Максим Решетников
Максим Решетников. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Главное, нужно без революций». Максим Решетников рассказал, что в правительстве думают, как изменить налогообложение, чтобы бизнес увеличивал инвестиции и меньше выводил в виде дивидендов.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

В правительстве обсуждают, как провести «аккуратную донастройку» налогообложения, чтобы стимулировать бизнес наращивать инвестиции. Об этом министр экономразвития Максим Решетников сказал РБК. По его словам, нужно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний, чтобы «отсечь явные злоупотребления», когда дивиденды превышают «разумные значения». 

Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций. <...> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать, — сказал Максим Решетников.

Он подчеркнул, что дивиденды — это необходимое условие для работы фондового рынка, и компании должны иметь возможность нормально их платить, но в кабмине считают, что нужно  «отсечь явные злоупотребления» по выводу средств в иностранные офшоры, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, рассматривается вариант повышения налога на прибыль до 25–30% для компаний, чьи дивидендные выплаты превышают «разумные значения».

В этой ситуации очевидно, что для тех компаний, которые инвестируют прибыль, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет, — сказал Решетников.

Налоговый маневр в России обсуждают с начала года, но пока прийти к решению, которое бы позволяло избежать повышения нагрузки на бизнес и потерь бюджета, не удалось.
Автор: Андрей Пермяков
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