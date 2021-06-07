В Свердловской области не смогли найти министра цифрового развития

В регионе сорвался конкурс на пост главы нового ведомства, которое власти решили создать в марте 2021 г. Нужного кандидата по результатам отбора найти не смогли. Теперь планируется новый конкурс.

В Свердловской области завершился конкурс на должность министра цифрового развития, но по его итогам нужного кандидата не нашли. В целом кандидаты продемонстрировали «неплохой уровень знаний и компетенций, но все же недостаточный для столь ответственного поста», пишет Znak.com со ссылкой на заместителя губернатора региона Олега Чемезова:

Цифровизация — относительно новый приоритет в нашей стране, а потому и подбор кадров здесь имеет специфику. Важно хорошо разбираться в информационных технологиях, иметь компетенции управленца, ориентироваться в действующей нормативной базе, принятой как на федеральном, так и на региональном уровне и так далее, — считает Олег Чемезов.

Теперь критерии для отбора кандидатов планируют изменить, подключить крупных игроков ИТ-рынка и провести новый конкурс через два месяца.

Напомним, решение создать министерство цифрового развития и связи власти региона приняли в марте 2021 г. Новое ведомство организуют на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Основная задача — запустить в регионе централизованное управление процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности. Кроме того, к министерству перейдут полномочия по программно-технической поддержке исполнительных органов власти.

О том, что кандидата на пост министра будут искать на открытом рынке, ранее заявил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщал DK.RU, своими планами о способе подбора кандидатуры глава региона поделился в своем инстаграм-аккаунте.

На конкурс заявилось свыше двух десятков человек. Основные требования, которые к ним предъявляли — высшее образование и опыт управленческой деятельности. Кандидатам предстояло пройти несколько этапов отбора. Одно из них — тест на знание законодательства. Предполагалось, что именно на этом этапе отсеется основная часть кандидатов, писал DK.RU.