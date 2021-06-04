В Екатеринбурге Росгвардия проведет тотальную проверку владельцев оружия

После стрельбы по прохожим на Химмаше всех владельцев охотничьего оружия в Екатеринбурге ждут проверки. В первую очередь обратят внимание на тех, кто нарушал закон.

В Екатеринбурге Росгвардия начала проверку владельцев охотничьего оружия. В первую очередь силовиков стоит ждать тем, кто ранее был замечен в правонарушениях, пишет JustMedia.ru.

Лицензионно-разрешительное отделение Росгвардии проверит, хранится ли оружие в разобранном состоянии в сейфе, нет ли в стволе патронов. Раньше проверки оружия у населения проводили участковые.

Нынешняя тотальная проверка была организована после ЧП на Химмаше, произошедшего 30 мая. Бывший милиционер Сергей Болков начал стрелять из окон квартиры, ранив сотрудника Росгвардии и 9-летнюю девочку, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего он произвел более 70 выстрелов, одна из пуль попала в машину, в салоне которой находилась семья из трех человек.

Суд приговорил мужчину к заключению до конца июля, заведены два уголовных дела: о покушении на убийство малолетней и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 41-летнему Сергею Болкову грозит пожизненное заключение.

Напомним, в России планируется серьезно ужесточить требования к владельцам гражданского оружия и к его выдаче. Такое поручение Владимир Путин дал после происшествия в Казани, когда 19-летний студент ворвался в школу и застрелил девять человек.