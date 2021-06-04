Свердловчане смогут следить за ходом ремонта дорог по онлайн-камерам

Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Камеры будут установлены в наиболее напряженных участках дорожной сети в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Во время осмотра строительных работ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать онлайн-трансляции на ключевых транспортных объектах, чтобы свердловчане могли самостоятельно контролировать процесс реконструкции. Трансляции будут вестись на городских интернет-порталах.

Понимаю обеспокоенность горожан. Поэтому подрядчикам необходимо организовать работы на объектах без простоев. Чтобы люди могли сами за этим следить, прошу установить на ключевых объектах круглосуточные онлайн-камеры, чтобы любой житель города в любой момент мог посмотреть, как идет работа. Допустим, на «ТагилСити» и Е1. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, крупнейшие ремонтные работы в Екатеринбурге сейчас ведутся на Макаровском мосте, путепроводах на Блюхера и на Бебеля, а в Нижнем Тагиле — на мосту по улице Циолковского.

Ранее DK.RU сообщал о полном закрытии Блюхеровского моста до 31 августа. Свердловчанам, желающим попасть в Березовский и обратно, а также в поселки Шарташ, Калиновский и др., придется искать пути объезда. Пока транспорт перенаправлен по улицам Норильская, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу.

Надо набраться терпения. Все закрытые на ремонт мосты были уже сильно изношенными, передвигаться по ним было неудобно, становилось опасно. Отремонтируют — будет другое дело, — пояснил Куйвашев.

В 2021 г. на ремонтные работы транспортных объектов в Свердловской области выделили более 7 млрд руб. На эти деньги планируется отремонтировать более чем 270 км дорог.

Как сообщают в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, на ремонтируемых участках будут использовать технологии холодной регенерации асфальта, щебеночно-мастичный асфальтобетон, специальные асфальтобетонные смеси и геосинтетические материалы, металлические гофрированные водопропускные трубы и другие.

Актуальный список участков в Екатеринбурге, по которым запрещен или ограничен проезд:

Улица Окружная от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и проезд от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской закрыты до 25 июня 2021 г.

Нечетная сторона улицы Бебеля от улицы Готвальда до улицы Кирова перекрыта до 20 июля 2021 г.

Улица Степана Разина от Декабристов до Большакова перекрыта до 3 августа 2021 г.

Путепровод на улице Блюхера полностью закрыт для проезда машин до 30 августа. Объезд организован по улице Малышева, Егоршинскому подходу, улицам Норильской, Фронтовых Бригад.

Улица Народного Фронта и переулок Никитина закрыты до 1 ноября 2021 г. Вводится режим одностороннего движения транспорта.

Переулок Арамильский закрыт до 1 марта 2022 г. Объезд организован по улицам Щорса, Московской, Айвазовского, Циолковского.

Проезд от улицы Чемпионов до улицы Счастливой закрыт до 31 октября 2022 г.

Улица Школьников от улицы Красноуфимской до улицы Котельникова закрыта до 19 декабря 2022 г.

Переулок Верхний закрыт до 25 ноября 2024 г.

Улица Мельникова на участке от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева закрыта до 8 июня 2021 г.

Развязка на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой (путепровод и мост на 4-м съезде развязки) перекрыта до 15 сентября 2021 г.

Скоро перекроют следующие участки дорог: