Свердловчане смогут следить за ходом ремонта дорог по онлайн-камерам
Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Камеры будут установлены в наиболее напряженных участках дорожной сети в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Во время осмотра строительных работ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать онлайн-трансляции на ключевых транспортных объектах, чтобы свердловчане могли самостоятельно контролировать процесс реконструкции. Трансляции будут вестись на городских интернет-порталах.
Понимаю обеспокоенность горожан. Поэтому подрядчикам необходимо организовать работы на объектах без простоев. Чтобы люди могли сами за этим следить, прошу установить на ключевых объектах круглосуточные онлайн-камеры, чтобы любой житель города в любой момент мог посмотреть, как идет работа. Допустим, на «ТагилСити» и Е1. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, — заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, крупнейшие ремонтные работы в Екатеринбурге сейчас ведутся на Макаровском мосте, путепроводах на Блюхера и на Бебеля, а в Нижнем Тагиле — на мосту по улице Циолковского.
Ранее DK.RU сообщал о полном закрытии Блюхеровского моста до 31 августа. Свердловчанам, желающим попасть в Березовский и обратно, а также в поселки Шарташ, Калиновский и др., придется искать пути объезда. Пока транспорт перенаправлен по улицам Норильская, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу.
Надо набраться терпения. Все закрытые на ремонт мосты были уже сильно изношенными, передвигаться по ним было неудобно, становилось опасно. Отремонтируют — будет другое дело, — пояснил Куйвашев.
В 2021 г. на ремонтные работы транспортных объектов в Свердловской области выделили более 7 млрд руб. На эти деньги планируется отремонтировать более чем 270 км дорог.
Как сообщают в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, на ремонтируемых участках будут использовать технологии холодной регенерации асфальта, щебеночно-мастичный асфальтобетон, специальные асфальтобетонные смеси и геосинтетические материалы, металлические гофрированные водопропускные трубы и другие.
Актуальный список участков в Екатеринбурге, по которым запрещен или ограничен проезд:
- Улица Окружная от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и проезд от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской закрыты до 25 июня 2021 г.
- Нечетная сторона улицы Бебеля от улицы Готвальда до улицы Кирова перекрыта до 20 июля 2021 г.
- Улица Степана Разина от Декабристов до Большакова перекрыта до 3 августа 2021 г.
- Путепровод на улице Блюхера полностью закрыт для проезда машин до 30 августа. Объезд организован по улице Малышева, Егоршинскому подходу, улицам Норильской, Фронтовых Бригад.
- Улица Народного Фронта и переулок Никитина закрыты до 1 ноября 2021 г. Вводится режим одностороннего движения транспорта.
- Переулок Арамильский закрыт до 1 марта 2022 г. Объезд организован по улицам Щорса, Московской, Айвазовского, Циолковского.
- Проезд от улицы Чемпионов до улицы Счастливой закрыт до 31 октября 2022 г.
- Улица Школьников от улицы Красноуфимской до улицы Котельникова закрыта до 19 декабря 2022 г.
- Переулок Верхний закрыт до 25 ноября 2024 г.
- Улица Мельникова на участке от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева закрыта до 8 июня 2021 г.
- Развязка на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой (путепровод и мост на 4-м съезде развязки) перекрыта до 15 сентября 2021 г.
Скоро перекроют следующие участки дорог:
- До 30 сентября 2021 г.: улица Крылова на участке от Татищева до Крауля.
- До 15 сентября 2021 г.: участок по улице Советской, от дома № 55 до пересечения с улицей Июльской.
- До 30 июня 2021 г.: улица Дружининская, в районе пересечения с улицей Технической.
- 7 июня — 18 июля 2021 г.: перекресток улиц Посадской и Белореченской.
- 8 июня — 4 июля 2021 г.: улица Ключевская от Мельникова до Крылова.
- 8 июня — 31 августа 2021 г.: улица Ключевская от здания № 19 на Ключевской до Мельникова.
- 9 июня — 28 июля 2021 г.: улица Мельникова на участке от улицы Синяева до улицы Нагорной.
- 10 июня — 24 июня г.: участок от дома №106 на улице Революции до дома №6 в переулке Хребтовом.
- 29 июля — 26 августа 2021 г.: улица Мельникова на участке от улицы Нагорной до улицы Синяева.
- 27 августа — 1 октября 2021 г.: улица Мельникова на участке от улицы Нагорной до улицы Татищева.