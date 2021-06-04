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Поддержка фонда из списка Forbes для уральского бизнеса

Поддержка фонда из списка Forbes для уральского бизнеса
Иллюстрация: Forbes

За год фонд «АГАТ» поднялся в списке лучших благотворительных фондов российского бизнеса на шесть пунктов. Что могут получить предприниматели, обратившиеся в компанию.

Фонд «АГАТ» в очередной раз попал в рейтинг 20 лучших благотворительных фондов российских бизнесменов по версии Forbes. С 18-го места в 2019 году фонд по итогам 2020-го года поднялся на 12-е место.

Сейчас фонд «АГАТ» проводит конкурс для начинающих предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет. Победители получат финансирование, а также постоянное сопровождение опытного бизнес-наставника. Заявки на участие принимаются из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Среди ранее поддержанных фондом проектов — производство экологичных материалов и технологичной одежды, сеть кофеен, компания по проведению праздников, имидж-студия. Всего при участии «АГАТа» создано 280 компаний и более 2000 квалифицированных рабочих мест.

Для того, чтобы получить поддержку фонда в виде льготного займа до 1,5 млн. руб. под 5,5% и бизнес-наставника, нужно заполнить заявку на сайте https://agatefund.ru/.

Автор: Александра Клименко
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