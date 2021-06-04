Свердловская область сможет хранить в три раза больше радиоактивных материалов

В Новоуральске в 2022 г. начнет функционировать 2-я очередь хранилища радиоактивных отходов. «Здание 16» дает гарантии мер безопасности по высшему стандарту и вместит 40 тыс. кв.м. опасных отходов.

Дочернее предприятие Росатома, «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», продемонстрировало журналистам вторую очередь хранилища в Новоуральске. Туда с 2016 г. свозят загрязненную радиацией спецодежду, строительный мусор, списанное оборудование со всей страны. Емкости первой очереди закончатся к концу 2021 г., пишет ЕАН.

Новое хранилище, «Здание 16», представляет собой комплекс входного контроля отходов и хранилище емкостью 40 тыс. куб. м. Твердые отходы поступают на пункт финальной изоляции в квадратных контейнерах из высоколегированной стали. Жидкости приходят в бочках, которые на месте ставят в контейнеры, пустоты заливаются специальным бетоном.



Фото: ЕАН

Каждый стальной ящик проверяют на целостность, далее дозиметристы следят, чтобы отходы «фонили» в рамках нормы для своего класса опасности. После этого груз отправляют на захоронение. До сих пор манипуляции выполнялись под открытым небом, с пуском второй очереди станет возможно обеспечивать соблюдение мер безопасности по высшему стандарту в закрытом помещении. В «Здании 16» предусмотрены:

свинцовые экраны;

фильтрация и очистка воздуха;

контроль радиоактивных частиц на поверхностях и на коже сотрудников;

протоколы дезактивации.

В конце года, когда место в первой очереди хранилища закончится, его запечатают, закроют землей, а сверху высадят траву. К этому времени Росатом рассчитывает запустить в эксплуатацию новый комплекс по приему отходов и открыть вторую очередь для складирования, емкость которой будет почти в три раза больше (40 тыс. кв.м., в первом хранилище 15 тыс. кв.м.).

На сегодняшний день мы получили от Росатома разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Мы подготовили комплект документов с техническими обоснованиями для Ростехнадзора, получили разрешение для проведения экспертизы и сейчас этим занимаемся. Когда экспертная организация выдаст заключение, Ростехнадзор примет решение о выдаче лицензии. К концу года надеемся запустить очередь в эксплуатацию. По проекту Росатома, мы должны принимать 4 500 куб. м отходов в год, — рассказал начальник отделения «Новоуральское» ФГУП «НО РАО» Вячеслав Александров.

Также журналисты увидели еще одну площадку Новоуральска, на которой хранятся радиоактивные вещества. Обедненный гексафторид урана, доставленный в Россию из Германии на фоне протестов, на Уральском электрохимическом комбинате классифицируют не как радиоактивные отходы ядерной промышленности, а как полезное сырье.



Фото: ЕАН

В партиях урановых хвостов содержится два изотопа урана: уран-235 и уран-238. После обогащения на новоуральском комбинате 10% урановых хвостов снова насыщают ураном-235 до нужной концентрации, а 90% остаются на складе. Директор ядерного предприятия Александр Белоусов в 2019 г. рассказывал журналистам, что все «остатки» рано или поздно пойдут в работу.

﻿﻿Мы извлекаем уран-235, постепенно превращая содержимое бочек в чистый уран-238. Это очень дорогой моноизотоп. Его можно использовать в новой концепции быстрой энергетики как топливо для быстрых реакторов, и не только. Подчеркну, копать его не надо. Взял, на завод отправил. Есть заводы, которые из этого сырья могут делать новое топливо, — объяснял Белоусов.

Сейчас руководители УЭХК говорят, что 15-тонные бочки с ураном рассчитаны на 80 лет хранения. Очевидно, что за несколько десятилетий весь радиоактивный материал переработан на заводе не будет. В феврале 2020 г. Росатом принял специальную программу, которая поможет планомерно уменьшать запасы обедненного гексафторида урана.

Мы богатые отвалы берем в производство, а все, что технология не позволяет использовать, мы на специальной установке превращаем в малоактивное химическое вещество, — пояснил принцип переработки гексафторида урана заместитель генерального директора УЭХК Юрий Минеев.

Ранее DK.RU писал о том, что свердловские власти дали добро на создание комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на промышленной площадке Белоярской АЭС. Сообщалось, что общественность не против проекта.