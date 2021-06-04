На Байкал через Екатеринбург. Город вошел в мультимодальный туристический маршрут

К концу июня «Российские железные дороги» планируют открыть мультимодальный маршрут Москва — Байкал, состоящий из трех видов транспорта: поезда, теплохода и самолета

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума РЖД и Федеральное агентство по туризму договорились о развитии совместных проектов. Одним из таких станет мультимодальный туристический маршрут Москва — озеро Байкал, где перевозка осуществляется по меньшей мере тремя видами транспорта. Маршрут пройдет через Казань, Екатеринбург, Иркутск.

Сегодня мы совместно с РЖД планируем развивать и новые сетки мультимодальных перевозок, при которых совмещаются разные виды транспорта, — самолет, поезд и водные «Метеоры», что особенно актуально для дальних территорий, например, для популярного Байкала, над доступностью которого мы работаем, — рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как писал DK.RU, по данным сервиса OneTwoTrip, Екатеринбург вошел в топ популярных туристических направлений у россиян. Доля поисковых запросов уральской столицы составила 1,7%, что близко к уровню популярности Минеральных Вод и Казани (2%). Вошел Екатеринбург и в топ запросов по авиабилетам, тут уровень интереса близок к Новосибирску и вновь к Минеральным Водам.

Однако, несмотря на растущую туристическую популярность Екатеринбурга, объектов, которые могли бы стать точкой притяжения путешественников, здесь практически нет. Например, до сих пор не доделан памятник, символизирующий географическое положение города на стыке Европы и Азии.

Напомним, еще в 2000-х эту идею начал раскручивать бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Чиновники определили условную границу — между Новомосковским и Старомосковским трактами — и установили там временный памятник. Планировалось, что позже его заменят увеличенной версией: конструкцией высотой в 134 м. Но за 17 лет администрация так и не реализовала проект. В итоге туда по традиции приезжают свадебные кортежи да редкие путешественники, но туристской достопримечательностью место так и не стало.

Ранее DK.RU сообщал, что на привлекательность столицы Среднего Урала может позитивно повлиять скоростная трасса М-12, которая пройдет от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Реализация автомагистрали осуществляется в рамках транснационального проекта «Западная Европа — Западный Китай», призванного укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Строительство планируют полностью завершить к 2024 г. Трасса будет приспособлена под автомобили с беспилотным управлением, а разрешенная скорость езды составит 130 км/ч.