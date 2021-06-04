Сотрудники СК и ФСБ обыскали офисы четырех УК Екатеринбурга

Расследование дела о слежке и нападениях на бизнесменов и политиков региона привело силовиков в офис УК «Верх-Исетская» и других компаний. Там могли быть незаконно трудоустроены члены банды.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в четырех управляющих компаниях Екатеринбурга. Это связано с делом банды, на счету которой несколько преступлений, в том числе слежка за политиками и бизнесменами региона, пишет URA.RU, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах. Следствие полагает, что члены группировки были фиктивно трудоустроены в управляющих компаниях.

Предположительно, силовики побывали в том числе в УК «Верх-Исетская» на ул. Белореченской. Этот вывод URA.RU делает на основе имеющегося в распоряжении видео, на нескольких секундах которого видно, как силовики заходят в офис управляющей компании и далее распределяются по кабинетам помещения. Силовики считают, что деятельность этой УК (как и остальных, куда нагрянули с обыском) контролирует депутат городской думы.

В СУ СК по Свердловской области и УК «Верх-Исетской» комментариев не дали.

Следствие считает, что с осени 2019 г. группа из более чем десяти человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова, спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества.

Предполагаемые члены банды были задержаны в марте 2021 г., арестованы четверо, остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что арестованы руководителей финансовой пирамиды, которая маскировалась под инвесткомпанию. Компания привлекала деньги частных состоятельных клиентов, но при попытке вывести средства те сталкивались с проблемами. По данным следствия, их деньги уводили на офшорные счета.

В апреле DK.RU писал о проверке силовиками уральских дорожников. Тогда сотрудники полиции и Росгвардии провели оперативные действия в офисе компании «УралДорТехнологии» на Антона Валека, 15, изъяли и увезли компьютеры фирмы.