Эволюция стеновых материалов. Доля автоклавного газобетона на рынке РФ выросла до 46%

На рынке стеновых материалов происходят структурные изменения. При возведении мало- и многоэтажных объектов все чаще используют автоклавный газобетон. Доля других материалов стремительно сокращается.

По данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), с 2014 года выпуск керамических стеновых материалов в РФ снизился на 25%, а бетонных камней — на 18%. При этом производство автоклавного газобетона за аналогичный период выросло на 6%, доля этого сегмента на рынке уже достигла 46%.

По итогам 2020 г. в России выпустили 13,73 млн кубометров изделий из автоклавного газобетона, что на 11,2% больше уровня предыдущего года. В 2021 г. эксперты прогнозируют рост производства до 14,75 млн кубометров.

В Уральской федеральном округе (УрФО) также отмечается массовый переход строителей на использование автоклавного газобетона. Производство этой продукции в УрФО растет четыре года подряд. В 2016 г. в округе выпустили 860 тыс. кубометров газобетона, в 2017 г. — 910 тыс. кубометров, в 2018 г. — 1 млн 31 кубометр, в 2019 г. — 1 тыс. 180 кубометров, в 2020 г. — 1 тыс. 350 кубометров.

Управляющий директор завода по производству твинблоков «Теплит» (входит в структуру «Атомстройкомплекса») Борис Овечкин считает, что бурный рост производства газобетона свидетельствует о стабильно высоком спросе на эту продукцию.

В Свердловской области насчитывается пять крупных производителей газобетона. Все они наращивают объемы выпуска. Это связано со стабильным спросом на данный материал. Покупатель голосует рублем. Очевидно, что популярность автоклавного газобетона в многоэтажном и индивидуальном строительстве будет только расти, — рассказал Овечкин.

завод по производству твинблоков «Теплит»

Эксперты отмечают, что этот спрос на твинблоки (автоклавный газобетон) увеличивается благодаря оптимальному соотношению цены и качества. С точки зрения химического состава этот материал абсолютно безопасен. Также к числу его конкурентных преимуществ можно отнести долговечность, морозостойкость, хорошую паропроницаемость. В отличие от дерева твинблок абсолютно негорюч, не подвержен гниению, а стоит в разы дешевле. Идеальная геометрия позволяет сэкономить на материалах, сокращать время при внутренней отделке.

Газоблоки обладают высокой теплоемкостью, что позволило нам в свое время оптимизировать технологию строительства наружных стен и отказаться от утеплителя. Утеплитель со временем оседает, впитывает влагу, в результате чего теплосберегающие характеристики дома снижаются. Использование двухслойной кладки из твинблока и фасадного кирпича обеспечивает стабильную, надежную конструкцию, — отмечает Дмитрий Хватов, первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

Отметим, завод «Теплит» входит в пятерку крупнейших российских производителей продукции из автоклавного газобетона. Предприятие имеет две производственные площадки — в Березовском и Рефтинском. Продукцию завода используют в строительстве жилых и общественных зданий 90% строительных компаний Екатеринбурга, она широко востребована на рынке индивидуального жилого строительства.

завод по производству твинблоков «Теплит»

Завод проводит непрерывную работу по модернизации производства. Одним из примеров является запуск автоматизированной линии упаковки продукции. В ближайшее время завод планирует получить кредит на модернизацию в размере до 200 млн руб. в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Эти средства предполагается использовать для модернизации двух производственных линий.

На одном участке хотим установить оборудование, которое позволит направлять на повторную переработку обрезки, то есть производство станет безотходным. На втором — автоматизировать работу зоны предварительного твердения и распалубки форм. Это позволит исключить из технологии использование мостового крана, что увеличит производительность процесса и повысит качество выпускаемой продукции», — рассказывал Борис Овечкин.

Также в рамках участия в нацпроекте завод планирует к 2023 году увеличить производительность труда на треть. Руководство завода «Теплит» и внешние консультанты разрабатывают и внедряют новые подходы к производству, которые нацелены на увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества, сокращение издержек и улучшение эффективности работы предприятия в целом.