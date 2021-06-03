Трамвайную ветку из Екатеринбурга до Верхней Пышмы продлят до Среднеуральска

Пока запущена стройка трамвайных путей только до Верхней Пышмы. Этот проект реализуется вместе с УГМК, но и на него потребуются дополнительные бюджетные вливания.

О модернизации транспортной системы Екатеринбурга мэр города Алексей Орлов рассказал на ПЭМФ-2021. Программа реализуется совместно с ВЭБ.РФ и предусматривает запуск трамвайной линии «Верхняя Пышма — Екатеринбург». Как сообщает пресс-служба мэрии, проект предполагает проектирование и строительство высокотехнологичного депо эксплуатационного типа, закупку современного низкопольного подвижного состава. Общая протяженность новой ветки составит 17,9 км.

Соглашение с ВЭБ.РФ рассчитано на 11 лет, из которых 10 инвестор будет осуществлять эксплуатацию маршрута. Разработчики проекта рассчитывают, что новая трамвайная линия будет востребована у более 350 тыс. человек — жителей Верхней Пышмы и Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

При этом депутаты гордумы на заседании комиссии по корректировке бюджета Екатеринбурга пришли к выводу, что на строительство этой трамвайной ветки дополнительно потратят еще 575 млн руб. Эта сумма необходима, чтобы закончить стройку в третьем квартале 2021 г.

Мэр рассказал, что второй этап проекта предполагает продление ветки до еще одного города-спутника Екатеринбурга — Среднеуральска.

Добавим, что ранее звучала идея связать трамвайной веткой Екатеринбург и Березовский. Этот проект обсуждали власти двух муниципалитетов, однако дальше дело не пошло. Строительство трамвайных путей в города-спутники и создание общей транспортной схемы связано с проектом «Большой Екатеринбург», о котором власти говорят уже много лет.