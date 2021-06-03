В Екатеринбурге начали выдачу шенгенских виз

Документы выдает визовый центр Испании, но получить их могут не все. Кроме того, сама виза не означает автоматического права на посещение этой страны. Кому ее дадут?

Визовые центры Испании начали выдачу виз в Екатеринбурге, Казани и Самаре. Подать заявку могут граждане, у которых уже открыта шенгенская виза, а также родственники граждан Евросоюза. Об этом пишет JustMedia.ru со ссылкой на официальный сайт консульства Испании в России.

При этом период действия новой визы будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования. Кроме того, туристам напоминают, что из-за пандемии коронавируса получение документа не дает автоматического права на посещение Испании. Границы для иностранных туристов страна открывает с 7 июня.

Приехать смогут те, кто вакцинировался препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Добавим, что постепенно одни страны открывают границы, а другие — закрывают. Так, россиянам стало сложнее получить американскую визу. В мае стало известно, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает Урал. С весны 2020 г. консульство оказывало только услуги, связанные с экстремальными ситуациями — визу можно было получить только в Москве. Но 12 мая 2021 г. посольство США в Москве приостановило выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических. В дипведомстве объяснили это решением российского правительства от 23 апреля о запрете найма местного и иностранного персонала в любом качестве. В связи с чем посольство США сократило численность консульских сотрудников, писал DK.RU.