Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.06
73,26
89,26
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге начали выдачу шенгенских виз

В Екатеринбурге начали выдачу шенгенских виз
Иллюстрация: pixabay.com

Документы выдает визовый центр Испании, но получить их могут не все. Кроме того, сама виза не означает автоматического права на посещение этой страны. Кому ее дадут?

#ЗАГРАНИЦА#НОВОСТИ

Визовые центры Испании начали выдачу виз в Екатеринбурге, Казани и Самаре. Подать заявку могут граждане, у которых уже открыта шенгенская виза, а также родственники граждан Евросоюза. Об этом пишет JustMedia.ru со ссылкой на официальный сайт консульства Испании в России.

При этом период действия новой визы будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования. Кроме того, туристам напоминают, что из-за пандемии коронавируса получение документа не дает автоматического права на посещение Испании. Границы для иностранных туристов страна открывает с 7 июня.

Приехать смогут те, кто вакцинировался препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Добавим, что постепенно одни страны открывают границы, а другие — закрывают. Так, россиянам стало сложнее получить американскую визу. В мае стало известно, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает Урал. С весны 2020 г. консульство оказывало только услуги, связанные с экстремальными ситуациями — визу можно было получить только в Москве. Но 12 мая 2021 г. посольство США в Москве приостановило выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических. В дипведомстве объяснили это решением российского правительства от 23 апреля о запрете найма местного и иностранного персонала в любом качестве. В связи с чем посольство США сократило численность консульских сотрудников, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Лидер группы «Агата Кристи» создаст творческое пространство на УралмашеЛидер группы «Агата Кристи» создаст творческое пространство на Уралмаше
  • Не можете начать копить или боитесь тратить? Определите свой денежный типНе можете начать копить или боитесь тратить? Определите свой денежный тип
  • На аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессииНа аттракционы ЦПКиО нужно 500 млн рублей. Власти думают о концессии
  • «Прибыли компаний президент видит лучше меня». Костин о либерализации и жадности бизнеса«Прибыли компаний президент видит лучше меня». Костин о либерализации и жадности бизнеса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.