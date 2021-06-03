«Спрос колоссальный». В регионе впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов

«Все старались ездить в Индию или Македонию. И только сейчас начинают открывать, что летать интересно и здесь». Как частная инициатива привела на Урал событие мирового уровня.

Свердловская область впервые примет всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой авиации «Кубок Урала 2021» в дисциплине «Параплан — парящий полет». Кубок пройдет с 19 по 25 июня 2021 г. в Камышловском районе на территории парадрома Булдаковка.

Как рассказал DK.RU инициатор проведения этого мероприятия в Свердловской области, пилот параплана Михаил Бушланов, заявки подали уже более 80 участников из девяти стран. Спортсмены приедут на Урал не только со всей России, но, к примеру, из Швейцарии, Италии, Португалии, Грузии, Армении.

Спрос превысил все ожидания. Изначально мы планировали небольшое соревнование с числом участников до 30 человек, хотели пригласить пилотов из Свердловской и Челябинской областей, Тюмени, Пермского края. Но оказалось, что к нам хотят попасть люди со всего мира, — говорит Михаил Бушланов.

Соревнования организует Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России, ранее состязания такого уровня на Урале никогда не проводились.

Стили полетов условно бывают равнинные и горные. И подобные соревнования по парапланам регулярно проводит Алтайский край, Москва и Московская область, Калининград и другие регионы. Свердловская область ни разу такие соревнования не принимала, — поясняет Михаил Бушланов. — У нас условия для полетов специфические: леса перемежаются болотами и полями, и нужен высокий уровень квалификации, чтобы летать здесь. У пилотов и не было особого интереса — все старались ездить в Индию или Македонию. И только сейчас начинают открывать, что летать можно и здесь. И полет не менее интересный.

Территория, над которой полетят пилоты парапланов

По мнению Михаила, проведение таких соревнований — это возможность для региона показать себя с новой стороны, расширить туристический потенциал. Но пока такие мероприятия строятся больше на личной инициативе самих спортсменов.

Изначально мы планировали проводить небольшое мероприятие на свои средства, как уже проводили Чемпионат Свердловской области, но повышение уровня мероприятия и количества участников потребовало большое ресурсов. В частности, необходимы буксировочные комплексы — у нас в области их нет, необходимо везти из других регионов. На текущее количество участников необходимо порядка 1,8 млн руб. Если кто-то готов поддержать такое мероприятие, я буду очень признателен, — говорит Михаил Бушланов.

Сам он пока на стороннюю помощь особо не надеется:

В любом случае мы кубок проведем. Я дал слово людям, что мероприятие состоится, мне и нести ответственность.

Михаил Бушланов летает на параплане с 2010 г.

Добавим, что мероприятие получило аккредитацию национального органа контроля авиаспорта (NAC), международной авиационной федерации (FAI) и включено в международный план-график спортивных мероприятий. Свое участие запланировали выдающиеся спортсмены: Марина Олексина, восьмикратная Чемпионка России, четырнадцатикратный призер Кубка Мира, обладательница рекорда России на дальность полета. Глеб Сухоцкий, мастер спорта, чемпион России, вице-чемпион мира-2019, Чемпион панамериканского кубка 2020 г. Дарья Краснова, Чемпионка России, заслуженный пилот России, спортивный судья 1 категории, многократная обладательница Кубков России, двукратная Чемпионка Кубка Мира, бронзовая Чемпионка Кубка Мира, вице-Чемпионка Кубка Мира.

На открытие приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Если вы хотите поддержать это мероприятие, вы можете связаться с редакцией DK.RU и Михаилом Бушлановым.

Фото из архива Михаила Бушланова