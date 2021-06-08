«Иногда думаем, а зачем мы собрались? Заниматься благотворительностью или бизнесом?»

«Я как потребитель хотел бы заплатить юристу, чтобы с него был спрос. Бесплатная консультация нивелирует ценность оказываемой услуги», — юрист Арсений Артюх.

У истоков юридической фирмы «ЛЕВЪ» в 1991 г. стояли юристы Евгений и Елена Артюх — родители Арсения Артюха. В 2006 г. Евгений Артюх стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области, а в 2016 г. решил в корне поменять жизнь и переехал в Словакию, где сейчас содействует продвижению российских предпринимателей на европейском рынке. Елена Артюх в марте 2014 г. была назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, поэтому ушла из руководства компании. Тем не менее, фирма — а к тому моменту это была уже группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», предоставляющая широкий спектр консалтинговых услуг, — осталась семейной. Ее возглавила сестра Елены — Анна Дубровина.

Герой нашей публикации пошел по стопам родителей и стал не только юристом, но и управленцем. Арсений говорит, что его участие в семейном бизнесе было предопределено, хотя никаких поблажек для него не было. Еще в школе он начал работать в семейной фирме курьером: разносил письма и документы клиентам и на почту.

Арсений Артюх, директор по развитию группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», в интервью DK.RU рассказал, как компания пережила пандемию и какие услуги для бизнеса сейчас наиболее востребованы.

— Сегодня особенно востребован налоговый консалтинг, ведение налоговых споров, защита прав налогоплательщиков. Актуальны вопросы оспаривания кадастровой стоимости. Но формирование спроса на услуги во многом зависит от конъюнктуры. Если ситуация кризисная — жди банкротств. Если государство делает упор на пополнение казны — жди налоговых проверок, налоговых споров. Таким же образом какие-то практики отмирают, ввиду того, что их актуальность теряется.

Например, какие?

— Скажем, услуга по регистрации компаний: как таковой юридической составляющей там нет.

По результатам опроса, проведенного бизнес-омбудсменом, в 2020 г. 60% компаний столкнулись со снижением выручки. Главной причиной респонденты называют снижение спроса из-за антивирусных ограничений. Как ограничения повлияли на деятельность вашей компании?

— С финансовой точки зрения мы этот период прошли ровно. А вот эмоциональный тонус сохранялся все время: благодаря «законодателю», который регулярно подкидывал нам работу. Мы как юристы и консультанты обязаны были быстро реагировать на новости законодательства, консультировать наших доверителей, в том числе на безвозмездной основе.

Также в апреле-июне 2020 г. наша компания по приглашению Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства включилась в работу горячей линии, куда обращались предприниматели с актуальными вопросами. И регулярно проводили с фондом прямые эфиры по изменению законодательства, мерам поддержки.

Пандемия оказалась проверкой на прочность, в том числе коллектива и человеческих качеств. И мы ее прошли.

Вы сказали, что занимались бесплатными консультациями в пандемию. Как вы относитесь к таком виду услуги сейчас?

— Вообще практика бесплатного консультирования — тема неоднозначная. Мы проводили бесплатные консультации в пиковый момент пандемии. Но бесплатная консультация — это палка о двух концах.

Многие думают, что она может привлечь клиентов, но давайте посмотрим с другой стороны. А является ли хорошим специалист, готовый работать бесплатно? Как специалист будет к вам относиться, если он будет знать, что должен работать для вас бесплатно? Наоборот, я как потребитель хотел бы заплатить юристу, чтобы он работал ответственно, и с него был спрос. Как показывает практика, бесплатная консультация нивелирует ценность оказываемой услуги.

И все же направление pro bono publico (профессиональная помощь на безвозмездной основе) в вашей компании поддерживается. В чем его важность?

— Это правда, pro bono очень развито в нашей компании. Иногда мы задумываемся, а зачем мы собрались? Заниматься благотворительностью или бизнесом? Но от этого никуда не уйти, если ты называешь себя компанией экспертного типа и не хочешь клеить на столбы вывески с рекламой своих услуг.

Если ты хочешь заниматься юридической практикой и наполнять это смыслом, то так или иначе выйдешь в сферу pro bono. Наша компания является экспертом pro bono Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Мы на безвозмездной основе, по запросу бизнес-омбудсмена, готовим правовые заключения. Нередко такие заключения ложились в основу положительных для бизнеса решений судов. Мы активно участвуем в законотворческой деятельности там, где удается выступить на экспертном уровне.

Какие решения, по-вашему, должны принять сейчас власти, чтобы в 2021 г. ситуация нормализовалась?

— Вопрос на целую докторскую диссертацию. Интуитивно мне видится, что нужно больше свободы в экономике. Больше мер и внимания в пользу отечественного производителя — снижать его издержки, чтобы его продукция могла конкурировать на рынке. Но вопрос этот не юристу, а макроэкономисту.

Сегодня люди стали «грамотными» и чаще ищут решение своих проблем не у специалистов, а в интернете. Как подобная тенденция сказывается на юридическом бизнесе?

— В этом вообще нет проблемы, по той причине, что информация в сети зачастую противоречивая или некорректная. Да, доступ к знаниям — это хорошо, но вопрос в применении этих знаний и практическом опыте. Мы работаем со сложными вопросами, ответа на которые нет в интернете.

К другим возможностям сети относится удаленная работа и фриланс. Юридический бизнес тоже уходит в интернет?

— Пандемия показала, что нет никакой проблемы в удаленной работе. По большому счету, есть только один риск — дисциплина. Кто-то работает дома лучше, кто-то хуже. Работа занимает треть нашей жизни, поэтому офис — это также место, где нужно общаться с коллегами, делиться историями, смеяться и обретать друзей.

К 2025 г. в России планируется установить «адвокатскую монополию»: представлять интересы в судах смогут только обладатели статуса адвоката. В профессиональном сообществе сложилась неоднозначная реакция на эту новацию. Вы что думаете об этом?

— Ключевой вопрос здесь в том, что концепция адвокатской монополии разрабатывается в кулуарах, без широкого привлечения юридического бизнеса. И странно, что цель формулируется так, будто монополия повысит качество оказываемых юридических услуг. Я полагаю, именно рынок «решает», будет ли юридическая фирма или адвокат работать успешно или «завалит» несколько дел и к нему больше не пойдут клиенты. Зачем что-то усложнять, если юридические бизнесы живут и приносят пользу клиентам?

То есть вы не поддерживаете эту инициативу?

— Я против текущего проекта, потому что он создаст дополнительные организационные трудности, но качество оказываемых услуг не повысит.

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