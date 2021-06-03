«Май пока выглядит самым успешным месяцем для российского фондового рынка в 2021 году»

«По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «зеленой зоне», чему способствовал оптимизм по поводу восстановления экономики США». Что важно знать инвестору на этой неделе.

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «зеленой зоне», чему способствовал оптимизм по поводу восстановления экономики США. S&P 500 закрылся с повышением на 1,16%, Dow Jones вырос на 0,9%, а Nasdaq вырос на 2,1%.

Среди новостей недели — данные о росте потребительских цен на 0,7% в апреле (самый значительный ежемесячный прирост с октября 2001 г.), отчет о потребительских расходах (+0,5% в апреле после пересмотра вверх мартовской цифры до 4,7%), а также статистика по темпам вакцинации. Согласно данным CDC, половина взрослого населения США, или более 129 миллионов человек старше 18 лет, в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса.

Кроме того, в конце недели был опубликован полный бюджетный план президента США Джо Байдена на сумму $6 трлн на 2022 финансовый год. Бюджетный план сфокусирован на инфраструктурных проектах и мерах борьбы с изменением климата. По некоторым оценкам, благодаря данному плану уровень федеральных расходов в США будет самым высоким со времен Второй мировой войны. Финансирование плана ожидается получить за счет повышения налогов для корпораций и сверхбогатых представителей населения, в то время как потребительские цены, по плану, останутся на уровне не выше 2,3% в год, а ФРС будет медленно повышать ставки с их нынешних минимальных уровней.

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На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за продолжением сезона отчётности. Особый интерес вызовут отчеты таких компаний, как Hewlett Packard Enterprises, Zoom Video, NetApp, Cloudera, DocuSign, Lululemon и Slack. Также Tesla проведет большое мероприятие, чтобы продемонстрировать свою новую модель S Plaid, в то время как мир технологий будет наблюдать за выставкой COMPUTEX, конференцией разработчиков Facebook и ежегодным симпозиумом Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ожидаемые экономические отчеты на текущую неделю включают в себя обновленную информацию о расходах на строительство, данные индекса деловой Активности (PMI) и отчет о рабочих местах за май.

Позитивная внешняя конъюнктура и успешный сезон отчетности создали благоприятные условия для роста российского фондового рынка на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи повысился на 0,6%, индекс РТС– на 1,3%.

Российский фондовый рынок продемонстрировал на прошлой неделе отличную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 1,91%, долларовый РТС подскочил на 2,2%, превысив, наконец, отметку 1600 пунктов. Май пока выглядит самым успешным месяцем для российского фондового рынка в 2021 г.

На прошлой неделе продолжили рост акции Газпрома (+1,4%). Газовый монополист отчитался о финансовых результатах за 1 кв. 2021 г., которые превысили консенсусные прогнозы аналитиков по всем ключевым статьям, в том числе по свободному денежному потоку и чистой прибыли, исходя из которой дивидендная доходность за квартал может оцениваться в 3,2%, что транслируется в годовой показатель за 2021 г. выше 12%.

Акции Яндекса выросли на минувшей неделе на 4,6%. В начале текущей недели появились сообщения о том, что компания планирует купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy, чтобы ускорить выход Яндекс Маркета на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

Однако в целом последний день мая проходит в миноре под влиянием снижения бумаг металлургических компаний после заявления первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова о том, что металлургические компании неоправданно повышают цены на внутреннем рынке и должны компенсировать государству «лишние» расходы в размере 100 млрд рублей, понесенные «в части госкапвложений и гособоронзаказа».

Несмотря на то, что прежние обвинения металлургов в получении сверхдоходов оставались без последствий, вектор намерений все же указывает на возможность увеличения давления на металлургические компании.

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