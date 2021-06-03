«Действуют по отработанной схеме». В Екатеринбурге участились нападения на супермаркеты

Сразу несколько екатеринбургских магазинов торговых сетей стали жертвами подростков. В одних хищения происходят ночью, в других ловят «детей-мажоров».

В Екатеринбурге налетам банды подростков подверглось несколько магазинов сети «Пятерочка». Это магазины на ул. Комсомольской, 6е и ул. Просторной, 91, пишет ЕАН со ссылкой на свой источник:

Действуют по одной и той же отработанной схеме: ночью разбивают стекло витрины или двери, врываются, за 2-3 минуты набивают сумки сигаретами, сколько успевают, и сбегают. Налеты совершают регулярно раз в две недели. Подростков ловят, а потом отпускают — несовершеннолетние.

В полиции Екатеринбурга сообщили журналистам, что подростки из этой банды им известны.

Сотрудниками полиции раскрыто два преступления, совершенных по указанному адресу. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Лица, причастные еще к одному проникновению в торговую точку, устанавливаются. В данном случае проникновению в магазин способствовало отсутствие каких-либо защитных приспособлений (решетки, жалюзи). При этом правоохранители уже направляли в адрес администрации торговых точек представления об устранении данных недостатков. Но, как видно на видеозаписях, проникновению злоумышленников препятствует лишь стеклянная входная группа. Таким образом, крупные материальные ценности находятся практически в свободном доступе, — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Иван Зайченко, основатель сети магазинов «Жизньмарт», также сообщил об участившихся кражах. Но, по его словам, на воровстве чаще всего ловят «детей-мажоров» от 13 до 20 лет.

Большинство — наши соседи из Тихвина и тому подобных ЖК. Люди, зарабатывающие деньги своим трудом, пусть даже совсем небольшие, такого себе не позволяют, и мы это видим, — отмечает Иван Зайченко.

Он добавил, что процент воровства в «Жизьмартах» ниже, чем в среднем по индустрии:

Здесь, наверное, надо сказать: «Бедные-бедные Магнит с Пятерочкой». Но все не совсем так. Знаю, что по статистике, большинство хищений в ритейле совершают сотрудники, а покупатели, в целом, люди честные <…> Но, сталкиваясь даже с этим количеством краж, становится очень обидно и хочется по этому поводу что-то сделать.

При этом в целом крупные торговые сети закончили 2020 г. с рекордной прибылью. Чистая прибыль «Монетки» (бренд ООО «Элемент-Трейд») составила 3,9 млрд руб. Это абсолютный рекорд для компании. Ранее DK.RU писал, что оборот розничной торговли в магазинах сети «Кировский» по итогам 2020 г. вырос на 2-3%. За прошедшие несколько лет ей впервые удалось закончить год в плюсе. А компания X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка» и «Перекресток», создала новую сеть «Чижик», работающую в формате жесткого дискаунтера. В конце минувшего года «Чижики» открылись в Москве. Но в 2021 г. собственники рассчитывают запустить около 40-50 магазинов по стране.