Совладелец МТС и «Системы» предложил власти изменить «правила игры» для бизнеса

«К удивлению многих, мы выжили». Владимир Евтушенков — о том, как справиться с потерей «Башнефти» и штрафом на 100 млрд руб. и почему правительству стоит скорректировать свое отношение к бизнесу.

Правительству стоит «каким-то образом скорректировать правила игры — законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми» — такое мнение владелец инвесткомпании «Система» Владимир Евтушенков высказал в интервью РБК в ответ на вопрос, действительно ли жадность бизнеса является одной из причин роста цен. Такое утверждал, в частности, премьер Михаил Мишустин в отношении ритейлеров и отдельных производителей, а вице-премьер Андрей Белоусов несколько дней назад сказал, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб.

Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас, мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах. У нас все идет или в развитие, или на уплату процентов по долгам. Таких бизнесов, как мы, — в достаточном количестве. А кому-то повезло, они за счет пандемии и каких-то других факторов сумели заработать больше, может быть, на сотни процентов больше [чем до коронавируса]. Но я не назвал бы это словом «жадность», — сказал бизнесмен.

Евтушенков отметил также, что к российским активам всегда большой дисконт, и как он изменится, никто не скажет: «Сейчас отношения [России с Западом] — качели».

«Система» также оправилась от национализации «Башнефти» в 2017 г. и выплаты 100 млрд руб. «Роснефти» в рамках мирового соглашения. «Любая компания, потеряв такие деньги, наверное, уже прекратила бы существование или занялась чем-нибудь другим. К удивлению многих — вы помните статьи того времени — мы выжили. Это уже само по себе здорово», — говорит Владимир Евтушенков.