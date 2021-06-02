Альфа-банк заплатил штраф в федеральный бюджет за информационное насилие

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области уличило финансовую организацию в нарушении рекламного законодательства и выписало штраф.

Альфа-Банк привлекли к ответственности за рекламные обращения, на которые абонент не давал своего согласия. Речь идет о звонках, во время которых сотрудники банка предлагали абонентам оформить кредит, кредитную карту и тому подобные услуги.

Изложенная в звонке информация обладает следующими признаками рекламы: содержит наименование хозяйствующих субъектов «Альфа-Банк», «Билайн», а также информацию об оказываемых данным банком финансовых услугах. Следовательно, на нее распространяются требования Закона о рекламе, — пояснили в УФАС и добавили: — Антимонопольная служба считает, что признаки нарушения законодательства о рекламе содержатся в каждом действии по распространению рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Представители Альфа-Банка во время рассмотрения дела пытались оспорить позицию антимонопольщиков. По их мнению, согласие абонента было запрошено и получено во время звонка в устной форме.

Это зафиксировано в содержании звонка и подтверждается фразой абонента «Ну, озвучьте, давайте», — такой аргумент привели представители финасовой организации.

Однако антимонопольщики этот довод отклонили.

Рекламораспространитель не только не получил согласие абонента до начала осуществления звонка, но и в ходе непосредственного осуществления звонка согласие получено не было, так как слово «реклама» не озвучивалось, а было завуалировано под некое «предложение». Отметим, что форма согласия должна быть прямой и недвусмысленной, а не опосредованной и обусловленной введением абонента в заблуждение относительно цели телефонного звонка, — пояснили свою позицию в свердловском УФАС.

Также представители антимонопольной службы считают, что согласие на распространение рекламы должно быть получено от абонента еще до самого звонка. «То есть совершение звонка в рекламных целях без предварительного согласия недопустимо. Момент поступления звонка на телефонный номер абонента уже является началом распространения рекламной информации», — резюмировали в УФАС.

В итоге Альфа-Банку назначили штраф в размере 350 тыс. руб. Банк не стал оспаривать решение, пишет Justmedia, и перечислил деньги в полном объеме в федеральный бюджет.

Отметим, ранее Альфа-Банк попал в информационную повестку Свердловской области как финасовая организация, из которой едва не утекли данные клиентов. Как рассказывал DK.RU, полицейские вычислили сотрудницу Альфа-банка, которая за 145 тыс. руб. готова была продать конфиденциальную информацию и пресекли попытку передачи данных.

Стало известно, что исполнительный директор ООО «Финансово-юридического агентства «Конструктив» решил приобрести клиентскую базу «Альфа-Банка» для последующего использования этой информации в своей коммерческой деятельности. За эту конфиденциальную информацию он предложил 145 тыс. руб. главному менеджеру кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Аквамарин» АО «Альфа-Банк». Сотрудница банка из корыстных побуждений согласилась на это. Деньги были переведены ей на счет, — так описали ситуации в правоохранительных органах.

В отношении сотрудницы банка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В отношении мужчины, пытавшегося купить базу данных, уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».