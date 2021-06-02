В Екатеринбурге появится еще один сервис быстрой доставки продуктов

«Яндекс» готов запустить свой доставочный сервис в столице Среднего Урала. Фургончики под брендом «Яндекс.Лавка» могут появиться в Екатеринбурге уже этим летом.

Сервис доставки, входящий в экосистему Яндекс, уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, а также в Тель-Авиве. «Яндекс.Лавка» доставляет продукты за 10-15 минут, благодаря тому, что сети локальных складов — дарксторов — плотно расположены в городе присутствия сервиса. Для развития «Яндекс.Лавки» используется модель франшизы. Компания ранее заявляла, что готова расширять сеть по всей России, в том числе на Урале.

О скором запуске в Екатеринбурге «Яндек.Лавка» сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на свои источники. По данным издания, в ассортименте доставки будет представлено около 2,5 тыс. товаров, часть — продукция местных поставщиков. На первом этапе сервис покроет до 50% города. При этом в пресс-службе «Яндекса» не подтвердили информацию о скором запуске нового сервиса.

Нам интересны города-миллионники, но появление «Яндекс.Лавки» в Екатеринбурге в ближайшее время — это из серии слухов, — приводит слова представителей компании портал 66.RU.

Напомним, в апреле текущего года о запуске в Екатеринбурге экспресс-доставки заявлял другой сервис экосистемы Яндекс. Как рассказывал DK.RU, Яндекс.Маркет и Доставка Яндекс GO сообщили о готовности доставлять покупателю за 1-2 часа более 12 000 наименований товаров, от продуктов до строительных инструментов. Услуга платная — доставка стоит 99 руб. (или бесплатно — при сумме покупки свыше 5000 руб.). Обычная доставка Яндекса привозит бесплатно на следующий день после оформления.

Услуги доставки продуктов, готовой еды и других товаров стали особенно популярны в последний год, после введения карантина из-за коронавируса. DK.RU писал о том, что количество заведений общепита с доставкой в Екатеринбурге за год выросло на 80%. Аналитики отмечают, что на январь 2021 г. в городе работало более 1 тыс. кафе и ресторанов, которые доставляют еду на дом. Это четвертый показатель в стране среди 15 российских городов-миллионников.

В феврале на рынок доставки Екатеринбурга зашел новый игрок — «Самокат», который входит в экосистему Сбера. «Самокат» также использует в работе сеть дарксторов и декларирует доставку продуктов за 15-30 минут. Хотя некоторые пользователи отмечают, что в заявленное время доставка не укладывается.