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Новый мэр упразднил структуру, созданную Высокинским. Чтобы создать похожую, но свою

Новый мэр упразднил структуру, созданную Высокинским. Чтобы создать похожую, но свою
Автор фото: Павел Ворожцов. Иллюстрация: Областная газета

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, упраздняющее экологический совет при главе города. Этот совет создал Александр Высокинский для одобрения проектов реконструкции зеленых зон.

#ВЛАСТИ#НОВОСТИ

Экологический совет был создан прежним главой Екатеринбурга Александром Высокинским в конце 2019 г. Основной задачей структуры значилось «координирование деятельности ученых и общественников по научно-экспертному сопровождению национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Руководителем совета была назначена председатель региональной общественной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольга Старцева, в структуру входило 18 человек.

За время своей деятельности экологический совет вставал на сторону мэрии в спорных вопросах, касающихся реконструкции зеленых зон города. К примеру, в прошлом году DK.RU рассказывал о конфликте муниципальных властей и горожан из-за парка около Уральского госуниверситета путей сообщения. Руководство вуза, решив построить на территории бассейн, начало вырубку деревьев. Активисты провели зеленую акцию и высадили 40 новых деревьев взамен вырубленных. Глава Экосовета Ольга Старцева, узнав об акции, заявила тогда, что акция имеет «признаки экологического экстремизма».

Ранее по этой теме на DК.RU: Парк УрГУПС спасен. Бассейна не будет, с забором сложнее 

Еще одна громкая история случилась прошлым летом. Жители города протестовали против реконструкции парка XXII Партсъезда (около Дворца молодежи) в том виде, в котором был утвержден проект. На переговоры с активистами вышли представители Экосовета. Зампредседатель муниципальной структуры Вадим Аверьянов на одной из встреч заявил, что никто не даст прекратить работы.

Сейчас не май месяц и не 2019 год, и за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать, — так высказался Аверьянов.

О роспуске Экосовета стало известно в начале июня, хотя постановление было подписано еще 28 мая.

За прошлый год мы сделали отчет, но не получили от администрации города отклика. С января мы просились на встречу с главой города, чтобы обсудить вопросы деятельности Экосовета. С нами не встретились до сих пор. Сейчас, раз постановление подписано, мы не можем продолжать свою деятельность, — прокомментировала ситуацию Ольга Старцева.

Тем временем в мэрии сообщили, что вместо упраздненной структуры в составе муницпальной администрации появится новая — совет по стратегическому развитию.

Он будет отвечать за весь спектр развития города, включая вопросы экологии и энергетики, что позволит увеличить эффективность консультативного процесса, повысить качество работы за счет синергии усилий специалистов из различных отраслей, а также принимать согласованные решения по обеспечению достижения стратегических целей, — прокомментировали в пресс-службе мэрии и добавили: — Это позволит влиять на выбор приоритетов и направлений развития и реализовать потенциал гражданского общества Екатеринбурга.

Напомним, Алексей Орлов возглавил мэрию в конце 2020 г. Как сообщал DK.RU, прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский стал вице-губернатором Свердловской области. После окончательного утверждения в должности Алексей Орлов начал трансформироать структуру администрации города.

Автор: Инна Вейн
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