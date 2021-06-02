Новый мэр упразднил структуру, созданную Высокинским. Чтобы создать похожую, но свою

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, упраздняющее экологический совет при главе города. Этот совет создал Александр Высокинский для одобрения проектов реконструкции зеленых зон.

Экологический совет был создан прежним главой Екатеринбурга Александром Высокинским в конце 2019 г. Основной задачей структуры значилось «координирование деятельности ученых и общественников по научно-экспертному сопровождению национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Руководителем совета была назначена председатель региональной общественной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольга Старцева, в структуру входило 18 человек.

За время своей деятельности экологический совет вставал на сторону мэрии в спорных вопросах, касающихся реконструкции зеленых зон города. К примеру, в прошлом году DK.RU рассказывал о конфликте муниципальных властей и горожан из-за парка около Уральского госуниверситета путей сообщения. Руководство вуза, решив построить на территории бассейн, начало вырубку деревьев. Активисты провели зеленую акцию и высадили 40 новых деревьев взамен вырубленных. Глава Экосовета Ольга Старцева, узнав об акции, заявила тогда, что акция имеет «признаки экологического экстремизма».

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Еще одна громкая история случилась прошлым летом. Жители города протестовали против реконструкции парка XXII Партсъезда (около Дворца молодежи) в том виде, в котором был утвержден проект. На переговоры с активистами вышли представители Экосовета. Зампредседатель муниципальной структуры Вадим Аверьянов на одной из встреч заявил, что никто не даст прекратить работы.

Сейчас не май месяц и не 2019 год, и за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать, — так высказался Аверьянов.

О роспуске Экосовета стало известно в начале июня, хотя постановление было подписано еще 28 мая.

За прошлый год мы сделали отчет, но не получили от администрации города отклика. С января мы просились на встречу с главой города, чтобы обсудить вопросы деятельности Экосовета. С нами не встретились до сих пор. Сейчас, раз постановление подписано, мы не можем продолжать свою деятельность, — прокомментировала ситуацию Ольга Старцева.

Тем временем в мэрии сообщили, что вместо упраздненной структуры в составе муницпальной администрации появится новая — совет по стратегическому развитию.

Он будет отвечать за весь спектр развития города, включая вопросы экологии и энергетики, что позволит увеличить эффективность консультативного процесса, повысить качество работы за счет синергии усилий специалистов из различных отраслей, а также принимать согласованные решения по обеспечению достижения стратегических целей, — прокомментировали в пресс-службе мэрии и добавили: — Это позволит влиять на выбор приоритетов и направлений развития и реализовать потенциал гражданского общества Екатеринбурга.

Напомним, Алексей Орлов возглавил мэрию в конце 2020 г. Как сообщал DK.RU, прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский стал вице-губернатором Свердловской области. После окончательного утверждения в должности Алексей Орлов начал трансформироать структуру администрации города.