В центре Екатеринбурга появятся новые высотки. Их возведет УГМК за 50 млрд руб.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) инвестирует 50 млрд руб. в «Екатеринбург-Сити». За 10 лет здесь должны появиться пять небоскребов высотой от 130 до 180 м.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Участок, который горожане уже знают как «Екатеринбург-Сити», застраивает УГМК. Пока на этой территории возведены Башня Исеть и отель Hyatt Regency Ekaterinburg, а также находится оружейный и рыболовный магазин Ballistica. Общая площадь участка составляет 8 га. В течение 10 лет застройщик планирует возвести здесь еще 350 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, сообщает «Ъ-Урал».

Согласно концепции, здесь построят пять небоскребов: два из них будут высотой 180 м, один — 170 м, еще два — по 130 м. Вдоль улицы Челюскинцев разместятся три офисных здания высотой 16–25 этажей. В небоскребах будут расположены апартаменты и офисы, первые этажи (до пятого) будут отданы под ритейл (магазины, рестораны, фитнес-клубы), — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и добавил, что из запланированных 350 тыс. кв. м недвижимости половина будет приходиться на жилую недвижимость, половина — на коммерческую.

По словам представителя застройщика, в проекте предусмотрен гастромолл, а также создание зеленых общественных пространств с прогулочными зонами — под них отдано 50% участка проекта «Екатеринбург-сити», (4 га).

Подробности проекта застройки УГМК должна представить на международной выставке ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге в начале июля.

Отметим, нынешний проект застройки «Екатеринбург-сити» — уже шестой по счету. Впервые об освоении этой территории речь зашла в 2001 г. К 2016 г. появилось пять концепций застройки. Одну из них — «Медная гора» — было решено взять за основу. По этому проекту планировалось построить еще три башни, помимо Исети, — «Екатерина», «Де Геннин» и «Татищев». Высота «Екатерины» дожна была составить 300 м. Однако в 2019 г. компания от этой концепции отказалась, рассказывал Dk.RU. Евгений Мордовин тогда заявил, что УГМК «переболела небоскребами».

Еще одной причиной снижения высотности стало наличие на указанной территории объектов культурного наследия.

Когда мы начали готовить площадку и сносить разрушенные дома, случился большой общественный резонанс. Поэтому мы стали заниматься памятниками и установлением зон регулирования застройки, — пояснял Евгений Мордовин.

Год назад DK.RU сообщал, что УГМК начала восстановление старинной усадьбы на ул. Февральской революции, 27.

Усадьба является частью Екатеринбург-Сити. Реставрируя здание и не меняя его внешний облик, мы не нарушаем задуманный проект. В первую очередь будут отреставрированы окна и двери, заменены радиаторы и люминесцентные лампы, убраны советские решетки в окнах, восстановлена лепнина и изначальный цвет стен. Рядом с входной зоной будет располагаться библиотека, в главном зале будет оформлена музыкальная гостиная, в остальных помещениях — рабочие кабинеты дизайнеров, — рассказывала о проекте Юлия Сорокина, директор компании «Территория ландшафтных решений Green Park», которая ведет восстановление здания.

Реставрационные работы оценивались в 20 млн руб., их планировалось закончить за три года. После реставрации УГМК должна выкупить здание.