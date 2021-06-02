Повышение ставки и урезание лимита: как изменится программа льготной ипотеки

Программа, которая сейчас стимулирует спрос на новостройки, должна завершиться меньше чем через месяц. В правительстве думают ее продлить, но уже на более жестких условиях.

В правительстве РФ обсуждают продление программы льготной ипотеки на новых условиях, по более высокой ставке и с урезанными лимитами, выяснили РБК и «Интерфакс». По данным собеседников изданий, ставка по льготной программе будет повышена до 7%, а кредитный лимит снизится до 3 млн руб. для всех регионов. При этом госпрограмму могут продлить до 1 июля 2022 г.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки запустили в середине апреля 2020 г. Первоначально ее планировалось завершить к 1 ноября, но затем программу продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас лимит по программе составляет 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. — в других регионах.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не раз выступала против продления программы, указывая, что льготная ипотека привела к сильному росту цен на жилье в ряде регионов, из-за чего сам эффект от применения сниженной ставки оказался нивелирован. К тому же в последние месяцы ЦБ постепенно ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, с минимума в 4,25% она выросла уже до 5%.

При этом застройщики призывают сохранить программу, так как она существенно стимулирует спрос на новостройки.

Даже в предлагаемом сокращенном виде это существенная поддержка спроса. Ведь субсидируемая ставка будет на 2–3% ниже рыночной. Что касается уменьшения лимита, то сейчас совокупная ипотека по кредитам более 3 млн — это в денежном выражении больше половины ДДУ [договоров долевого участия] с ипотекой. Поэтому важно предусмотреть механизм субсидирования части кредита. Например, при ипотеке на сумму 4 млн руб. 3 млн руб. должно выдаваться по ставке льготной, 1 млн руб. — по рыночной, — говорит Леонид Казинец, президент Национального объединения застройщиков жилья.

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При этом запуск программы льготной ипотеки привел и к росту доли заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке, до 7%, подсчитали аналитики рейтингового агентства АКРА. Такие банковские клиенты традиционно находятся в зоне риска, «по ним вероятность выхода в дефолт оценивается выше, чем по другим категориям клиентов», подчеркивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.