Современный промышленно-логистический кластер в Екатеринбурге. В чем выгода для бизнеса?

На что следует обратить внимание, чтобы правильно выбрать площадку для организации своего бизнеса и снизить риски, связанные с логистическими и техническими вопросами.

Вопрос развития промышленно-логистических центров в России актуален как никогда. Спрос на такие территории резко вырос после пандемии, во время которой остро встал вопрос организации доставки всех видов товаров. Это потребовало от компаний перехода на новый уровень в логистике. Отраслевой обзор «Индустриальные парки России — 2021» сообщает, что несмотря на пандемию число действующих и создаваемых парков в 2020 г. увеличилось на 65 единиц. Индустриальные парки уже есть во всех федеральных округах России и в 66 субъектах Федерации. Динамика прироста новых площадок сохраняется на уровне 20% в год, что выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости и экономики в целом.

Отмечается, что в 2021 г. к существующим с начала образования отрасли индустриальных парков трендам прибавился еще один — увеличение комплексных проектов. Именно комплексность позволяет резидентам территорий работать на максимуме.

Индустриальный парк «ЕКАД: Южный». Действующие предприятия резидентов

Что предоставляет собой современный индустриальный парк? На что обратить внимание?

1. Расположение. На разумном расстоянии от делового центра города, рядом с удобными транспортными развязками, на автодорогах с межрегиональной организацией автомобильного трафика.

2. Транспортное разнообразие. Идеальный индустриальный парк предоставляет резидентам возможность пользоваться не только автомобильным, но и ж/д транспортом. Ж/д пути должны быть проложены не только «до ворот» территории парка.

Индустриальный парк «ЕКАД: Южный». Действующие предприятия резидентов

3. Жизненно важная инфраструктура. Возможность технического присоединения к сетям электро- и газоснабжения с требуемым объемом.

4. Выбор цен и тарифов. Огромную роль играет то, сколько резидентам приходится платить в процессе деятельности за потребление энергоресурсов. Если энергопоставляющие компании предлагают только один тариф на электроэнергию — есть риск, что это априори проигрышный вариант.

5. Соседи и имидж. То, какие компании расположены поблизости и какую репутацию имеет сама территория, тоже играет немалую роль.

Индустриальный парк «ЕКАД: Южный». Строительство примыкания к ЕКАД

Это вопросы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. На примере Индустриального парка «ЕКАД: Южный» DK.RU разобрался, что же может получить резидент современного индустриального парка в Екатеринбурге.

1. Простота и сервис

Управляющая компания «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный» с момента заключения договора берет на себя все работы по проектированию, возведению зданий, прокладке коммуникаций и благоустройству территории. Клиент получает полностью готовый объект, построенный по заявленным характеристикам и требованиям. Достаточные объемы по газо- и электроснабжению позволяют размещать энергоемкие производства. Асфальтированные внутрипарковые дороги обеспечивают комфортный трафик.

Резидентам доступны земельные участки от 0,3 до 40 Га, позволяющие возводить здания от 1000 до 150 000 кв.м.

2. Выгода и возможность выбора

Резиденты индустриального парка имеют возможности выбора расположения и площади участка, организации ж/д тупика, а также техприсоединения по тарифу электроснабжения, который в будущем может полностью «отбить» деньги, потраченные на покупку земли и строительство здания.

Петр Леонидович Бояршинов, генеральный директор УК «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный»

Петр Леонидович Бояршинов, генеральный директор УК «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный», объясняет:

Фактически, наши резиденты могут получить землю бесплатно за счет того, что мы можем предложить им разные варианты тех присоединения к сетям электороснабжения. Например, ВН (высокое напряжение) — тариф, который стоит 2,40-2,70 руб. за кВт, а общий тариф, НН (низкое напряжение), обходится в 6,80 руб. за кВт. В пересчете на год потребления электроэнергии это 40 млн. руб. экономии в год на мегаватте.

3. Транспортная доступность

И здесь сразу несколько пунктов. Во-первых, парк расположен на первой линии ЕКАД и находится в черте города, относится к Чкаловскому району Екатеринбурга — это позволяет резидентам получить городской юридический адрес и возможность за полчаса добраться из центра города до индустриального парка.

Во-вторых, по территории индустриального парка проходят ж/д пути, уже построены два ж/д тупика из восьми запланированных.

Индустриальный парк «ЕКАД: Южный», 2-я очередь

4. Возможности и перспективы

Индустриальный парк «ЕКАД: Южный» занимает 320 Га, 200 из которых отдано под производство и логистику. Сейчас занято уже 50% территории. Крупнейшими действующими резидентами стали «Уральская битумная компания», «Гранд Лайн», «ЭкоПак» и другие компании.

На территории парка могут располагаться производства со II по V класс опасности, основная доля резидентов — крупные промышленные и логистические компании. Обратили свое внимание на крупный современный хаб и весьма неожиданные для таких мест резиденты: кейтеринговые компании и фирмы, специализирующиеся на доставке готовой еды. В скором времени на территории начнут работать пищевые производства.

Получается, что индустриальный парк нового поколения способен заметно облегчить жизнь бизнеса. Не нужно платить за доставку грузов от ж/д станций до производства, подолгу объяснять партнерам, как проехать к объекту, расположенному на значительном удалении от города.

Такое комплексное решение пришлось по вкусу бизнесу:

Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Общая территория действующих индустриальных парков к 2021 году выросла с 16,3 тыс. Га до рекордных 41,6 тыс. Га. За период исследований в парках размещено более 2,5 тысяч новых производств, что совокупно обошлось резидентам в более чем 700 млрд. рублей частных инвестиций и позволило создать 128 тысяч рабочих мест, — приводит цифры отраслевой обзор «Индустриальные парки России — 2021».

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